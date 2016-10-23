به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی سلطانی صبح یکشنبه در شورای اداری شهرستان رفسنجان اظهار داشت: رزمایش بیت‌المقدس امسال با ۱۰ گردان شامل ۹ گردان برادر و یک گردان خواهر در منطقه اردوگاه شهید میرافضلی در ۲۰ کیلومتری جاده رفسنجان - انار برگزار می‌شود.

وی افزود: ۱۳ آبان ماه استقرار نیروها در اردوگاه و تمرین های تاکتیکی و ۱۴ آبان نیز صبحگاه مشترک با حضور مسئولان شهرستان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه هر گردان در طول سال چهار تمرین در حوزه خود انجام داده، یادآور شد: این تمرین‌ها در رابطه با کمین و ضدکمین، مبارزه با اغتشاشات‌های شهری، امداد و نجات و اجرای عملیات پدافند غیرعامل در شرایط بمباران هوایی و تمرین حفاظت از شهر است که در این رزمایش باید انجام شود.

فرمانده سپاه ناحیه رفسنجان از شرکت حداقل دو هزار نیروی بسیجی در این رزمایش خبر داد و گفت: در چنین رزمایش هایی باید توان شهرستان محک بخورد و آمادگی و توانمندی خود را بالا ببریم.

سلطانی اظهار کرد: در جشنواره مالک اشتر سال گذشته در تهران یکی از واحدهای دانش‌آموزی رفسنجان رتبه نخست را کسب کرد و امسال پایگاه شهرداری رفسنجان در تهران نمونه شده است.