سیاست دولت ساماندهی اقتصاد کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر یکشنبه در جریان افتتاح طرح توسعه نهال گستر رویان که همزمان بصورت ویدئو کنفرانس با حضور معاون اول رئیس جمهور در شهرستان آبیک افتتاح شد اظهار کرد: سال ۱۳۹۰ میزان تورم کشور بیش از ۴۲ درصد بود و امروز با همت دولت تدبیر و امید به تورم یک رقمی دست یافته ایم.

وی اضافه کرد: ساماندهی اقتصاد یعنی ساماندهی تولید و فقط در صنعت خلاصه نمی شود.

حبیبی تصریح کرد: اقتصاد دوبال دارد، کشاورزی و صنعت و امروز شاهدیم برنامه ریزیها توسط دولت در حوزه اقتصادی نتیجه می دهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری توضیح داد : استان قزوین جزو ۵ استان برتر اقتصادی کشور است که هم در حوزه صنعت و هم کشاورزی حرف برای گفتن دارد.

وی افزود: نزدیک به ۵ درصد تولیدات کشاورزی کشور به استان قزوین اختصاص دارد، البته با وضعیت مطلوب فاصله داریم.

حبیبی ادامه داد: با توجه به شرایط نگران کننده آب و خاک و همچنین مسایل زیست محیطی، استفاده بهینه از خاک و آب و استفاده از روش های دانش بنیان در اولویت برنامه ریزیهای مدیریت ارشد استان قرار دارد.

وی اضافه کرد: در همین زمینه شرکت گسترش رویال با حمایت مدیریت استان و بویژه صندوق کارآفرینی امید راه اندازی شده است.