سیستم نوبت دهی در پایانه باربری قزوین تداوم می یابد

خبرگزاری مهر- گروه استانها: ادغام سازمان راهداری در سازمان حمل و نقل و پایانه ها، حساسیت ایجاد شده در خصوص نوبت دهی بار در استان، نصب سیستم هوشمند در جاده ها و اولویت های ایمن سازی مسیرهای مواصلاتی استان بهانه ای شد تا در گفتگوی مشروح با رحمت شعبانی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در جریان آخرین وضعیت فعالیتهای انجام شده در زمینه جابجایی بار و مسافر قرار گیریم.

انتقاد برخی رانندگان تاکستانی به نحوه توزیع بار بین رانندگان، مزیت های سیستم نوبت دهی و اعلام بار در قزوین و نوسازی پایانه های استان برای ارائه خدمات رفاهی بیشتر به رانندگان از سوالاتی بود که شعبانی به آنها پاسخ داد.

* سیستم نوبت دهی و اعلام بار با چه هدفی اجرا شده و چه مزایایی دارد؟

سیاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای حفظ شرایط موجود و گردش کارها بر اساس قوانین و ضوابط تعیین شده است.

نوبت دهی کالا در قزوین توانسته ضمن ایجاد عدالت در توزیع متوازن بار توسط رانندگان با استقبال فعالان این بخش نیز روبرو شود به همین دلیل در مراکزی که نوبت دهی دایر بوده مانند گذشته این روش ادامه خواهد یافت اما برای مراکز و شهرهایی که این سیستم در آنها نیست فعلا سیاستی برای دایر کردن آن نداریم.

ازسال ۷۷ با تغییر رویکردسازمان دربسیاری ازمناطق نوبت دهی جمع آوری شد اما به دلیل درخواست و استقبال رانندگان مجددا این سیستم دایر شد و امروز نیز تا زمانی که روش بهتری تدوین و جایگزین نشود سیستم نوبت دهی ادامه خواهد یافت.

*چرا قیمت هزینه حمل بار از استان قزوین نسبت به سایر استانها گرانتر است؟

باید گفت در مجموع هزینه های استهلاک، قطعات خودرو، سوخت، تسهیلات بانکی برای خرید کامیون، حقوق رانندگان افزایش یافته و به همین دلیل کرایه حمل بار در اسفند ماه سال قبل تعیین شد و تغییر آن فعلا مقدور نیست.

البته شرکتهای حمل و نقل در صورت تامین ناوگان با توافق با صاحب کالا می توانند با قیمتهای کمتر از میزان تعیین شده نیز کالای متقاضی را جابجا کنند هرچند این توافق ها شفاهی است و نمی توان به آن استناد کرد زیرا امکان سوء استفاده وجود دارد لذا از نظر ما قابل قبول نیست.

تعرفه ها ملاک دریافت عوارض دولتی است و شرکت های حمل و نقل با تعامل انجمن رانندگان هر جا که امکان آن بوده قیمت ها را کاهش داده اند مانند حمل بار لوازم خانگی و کاشی و سرامیک و در سایر محصولات هم در صورت توافق امکان کاهش وجود دارد.

* آیا می توان بارهای صادراتی را با هزینه های کمتری جابجا کرد تا تشویقی برای صادرکنندگان باشد و با افزایش تعداد بار سود مناسب هم به رانندگان برسد؟

مسئولان بخش صنعت باید این درخواست را ارائه کنند و ما نیز موافقت می کنیم تا بارهای صادراتی از معافیت برخوردار شوند و کار در مسیر قانونی و هدفمند انجام شود البته در این زمینه منتظر اقدام و دستور مسئولان استان هستیم هر چند باید نظارت در امور هم بیشتر شود تا شاهد انحراف از مسیر تعیین شده نباشیم.

* در تاکستان عده ای از رانندگان اعتراض کردند که می خواهید اعلام نوبت دهی بار را حذف کنید؟

متاسفانه عده ای که منافع آنها با سیستم نوبت دهی و اعلان بار به خطر افتاده رانندگان را تحریک می کنند و با دادن اطلاعات غلط دنبال سوء استفاده هستند در حالی که ما اصلا در تاکستان اعلام بار نداریم و قانونا هم نمی توانیم در این شهر دایر کنیم و در سایر شهرها نیز هیچ قرار نیست تا نوبت دهی تعطیل شود به همین دلیل این مسائل را تکذیب می کنیم و از رانندگان فهیم انتظار داریم فریب افراد مغرض را نخورند و به منافع خود که از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای دنبال می شود بیندیشند.

* سیستم نوبت دهی چه مزیت هایی دارد؟

راه اندازی طرح سیستم سامانه پیامکی نوبت دهی و اعلام بار پایانه باربری قزوین که موجب افزایش بهره وری، جلوگیری از تردد پی درپی ناوگان و معطلی رانندگان در پایانه بار که موجب افزایش هزینه ها می شود و نیز کاهش مصرف سوخت، عدالت در توزیع بارهای صاحبان کالا در میان رانندگان خود مالک، جلوگیری از تخلف احتمالی شرکت های حمل و نقل کالا و بار و تضییع حقوق رانندگان و پرداخت حق کمیسیون اضافی، رعایت قوانین حمل و نقل و پاسخگویی به مسئولان و بهره مندی از حمایت های دولتی از مزیت های اعلام بار و نوبت دهی است.

البته ضمن تعامل و همکاری با رانندگان متعهد از آن جا که نبود این سیستم نظم و ساماندهی شبکه حمل و نقل را بر هم میزند و پیامدهای امنیتی نیز دارد با متخلفان و کسانی که خارج از ضوابط فعالیت و نسبت به صدور بار خارج از سیستم نوبت دهی اقدام کنند با قاطعیت برخورد قانونی خواهد شد.

*برای ساماندهی پایانه بار قزوین چه اقدامی کرده اید؟

پایانه فعلی با ۴۵ هکتار وسعت برای ما بسیار مهم است لذا ساماندهی، نوسازی و بازسازی آنها و تامین نیازهای رانندگان در اولویت قرار دارد و امسال اعتبار قابل توجهی معادل سه میلیارد تومان برای بازسازی آن پیش بینی شده است که هزینه خواهیم کرد.

با این اعتبار اقدامات قابل توجهی برای رنگ آمیزی سالن اعلام بار، تعویض و بازسازی صندلی های فرسوده سالن، احداث سرویس های بهداشتی محوطه پایانه، بهسازی محوطه و تعویض جدول های فرسوده و آسفالت پارکینگ ها، نوسازی و تامین خوابگاه، بهسازی ساختمان فعلی، ایجاد فضای سبز، توسعه تعمیرگاه و تامین سایر نیازها اقدام شده است

*چند درصد ناوگان بار استان قزوین فرسوده است و برای نوسازی چه اقدامی خواهید کرد؟

در بخش حمل و نقل کالا تعداد ۸۳ شرکت با ۱۲ هزار راننده مشغول فعالیت هستند و بر اساس آمار کارت هوشمند تعداد ۹ هزار کامیون باری با میانگین عمر ۲۰ تا ۳۰ سال در استان داریم که متوسط عمر ناوگان کشور ۱۶ سال است.

در حال حاضر ۳۲۵۸ دستگاه معادل ۳۶ درصد از ناوگان باری استان فرسوده است و بالای۲۵ سال عمر دارد و ۱۱۱۱ دستگاه نیز معادل ۱۲ درصد عمر بالای ۴۰ سال دارد.

در بخش وانت بار نیز تاکنون ۱۱۴۲ دستگاه وانت بار با میانگین عمر هشت سال و ۱۱۶ راننده در سیستم کارت هوشمند شناسایی شده است.

* چه میزان کالا در سال گذشته و امسال توسط ناوگان باری استان جابجا شده است؟

در سال گذشته با ۵۵۳ هزار سفر بیش از هفت میلیون تن کالا و در چهار ماهه امسال بیش از دو میلیون تن کالا در ۱۶۷ هزار سفر با کامیون های استان جابجا شدند.

* وضعیت ناوگان مسافری استان چگونه است و چه تعداد مسافر با این شبکه جابجا شدند؟

در بخش حمل و نقل برون شهری ۴۳ شرکت حمل و نقل با دو هزار و ۵۷۰ راننده فعال هستند و ناوگان مسافری استان نیز با ۲۵۹ دستگاه اتوبوس، با میانگین عمر متوسط ۱۱.۸ سال و ۵۷۲ دستگاه سواری با میانگین عمر ۹ سال و ۱۸۸ دستگاه مینی بوس با میانگین بالای ۲۶ سال عمر در استان فعالیت می کنند.

۳۶ درصد ناوگان بار استان فرسوده است و در شرایطی که سن ناوگان کشور ۱۶ سال است در استان این سن بالای ۲۰ سال است که باید نوسازی شود.

* آیا مقدمات ادغام راهداری و پایانه ها در استان انجام شده است؟

بر اساس مصوبه معاونت راهداری در جلسه نقل و انتقال با راه و شهرسازی استان و تعامل خوب ایجاد شده فرصت مناسبی برای همکاری ایجاد شده و مراحل انتقال بسرعت انجام خواهد شد و امیدوریم قبل از فصل سرما این کار صورت گیرد و در این هفته مدیران راهداری معرفی می شوند.

در استان هشت محور کوهستانی و برفگیر وجود دارد و راههای استان بسیار مهم و ملی است و امیدواریم با تجربه خوب همکاران راهدار بتوانیم امسال نیز در زمستان و بهار خدمات خوبی به مسافران ارائه کنیم که البته اختصاص بموقع اعتبارات اهمیت دارد که سال قبل هشت میلیارد تومان اختصاص یافت و امسال هم امیدواریم اعتبار لازم داده شود.

* امسال چه برنامه هایی را در اولویت اجرا دارید؟

ایمنی جاده ها برای ما در اولویت است و در این راستا رفع ایراد سامانه هوشمند نصب شده ITS در ردیف بعدی است.

در استان قزوین ۲۱ دستگاه دوربین نظارت تصویری و ۴۶ دستگاه تردد شمار آنلاین در محورهای برون شهری

نصب شده و به بهره برداری رسیده و در حال حاضر هم ۲۹ دستگاه دوربین کنترل سرعت ثابت در محورهای

استان فعال شده که علاوه بر کنترل سرعت لحظه ای خودروهای عبوری، سرعت متوسط خودروها بین هر دو دستگاه و نیز فاصله با خودروی قبلی ثبت و کنترل می شود.