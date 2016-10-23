به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی قزوین، رضا صفاری در حاشیه بازدید از کارگاه‌های تولیدی کفش در منطقه دانسفهان با بیان اینکه بیش از ۱۲۰ کارگاه تولیدی کفش با اشتغالزایی ۶۰۰ نفر به صورت نامنظم و پراکنده در منطقه دانسفهان مشغول به فعالیت است، اظهار داشت: در راستای دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با هدف کمک به توسعه صنایع کوچک تجمع‌های کسب و کار کوچک و متوسط شناسایی و اولویت‌بندی و توسعه آن‌ها در قالب مدل‌های مناسب انجام می‌شود.

وی مدل توسعه‌ای خوشه‌های صنعتی را هم یکی از مدل‌های توسعه‌ای صنایع کوچک دانست که با تأکید بر همکاری افقی، شبکه‌سازی، استفاده از ظرفیت نهادهای پشتیبان سعی در توسعه بنگاه‌های اقتصادی ذی‌نفعان خوشه داشته و در زمینه اشتغال پایدار و توسعه بازار برنامه‌ریزی و اقدام می‌کند.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین تشکیل تعاونی‌های خرید مواد اولیه که موجب کاهش هزینه‌ها شده، تشکیل برند مشترک، تشکیل کنسرسیوم فروش و زنجیره ارزش و سرمایه‌گذاری که در خلال این زنجیره می‌تواند در افزایش بازار فروش و ارزش افزوده کمک کند.

صفاری مهم‌ترین مشکلات این کارگاه‌های تولیدی را کمبود نقدینگی خرید مواد اولیه، نداشتن برند مناسب و سیستم خرید مواد اولیه و فروش و غیره دانست.

وی داشتن نیروی متخصص، پایین بودن هزینه تولید و قیمت تمام شده، بازار فروش خوب، تولید محصولات با کیفیت و غیره را از مهم‌ترین مزیت‌های این بنگاه‌ها برشمرد.

صفاری تصریح کرد: با توجه به بررسی‌های اولیه صورت گرفته مدل توسعه خوشه‌ای می‌تواند برای توسعه این کارگاه‌های تولیدی مناسب باشد این شرکت با انتخاب مشاور در زمینه جمع‌آوری اطلاعات و تکمیل مدارک مورد نیاز سعی در درج این تجمع کسب و کار در نقشه خوشه‌های صنعتی استان قزوین و کشور دارد که بعد از این موضوع فرآیند توسعه آغاز می‌شود.