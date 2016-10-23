ورود۲۳۰میلیون دلارسرمایه خارجی در۷ماه ابتدای سال درخراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علیرضا رشیدیان در جلسه شورای اداری خراسان رضوی با تاکید بر لزوم توجه به اصول پدافند غیر عامل در اجرای پروژههای دستگاههای اجرایی استان، رعایت این اصل را ضرورتی غیر قابل اجتناب دانست.
وی با بیان این که توجه به این مهم در دوران دفاع مقدس کاملا مشهود بود، گفت: اداره کل پدافند غیر عامل استانداری آمادگی کامل برای همکاری با دستگاههای اجرایی استان را دارد.
استاندار خراسان رضوی در ادامه ضمن تبریک هفته تربیت بدنی، اقدام سال گذشته آموزش و پرورش استان در اختصاص دو هزار مدرسه به عنوان کانون ورزش محلات را ستود و خواستار اهتمام ویژه به موضوع نهادینه کردن ورزشهای همگانی شد.
رشیدیان تاکید کرد: در عین توجه به این مهم، باید در حوزه ورزشهای قهرمانی نیز به صورت جدی برنامهریزی و تلاش شود و در این راستا بایستی از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود.
وی با اشاره به تشکیل جلسه اخیر شورای عالی ورزش خراسان رضوی خاطر نشان کرد: مقرر شد برای کسب موفقیتهای راهبردی در حوزه ورزش از توانمندیهای جامعه دانشگاهی، آموزش و پرورش و رسانهها به عنوان یک بازوی توانمند بهرهبرداری شود.
استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: دادن نقش بیشتر به خود ورزشکاران زمینه موفقیت شورا را پررنگتر و سازمانهای مربوطه را برای حل مشکلات مصممتر خواهد کرد.
رشیدیان عنوان کرد: دستگاهها مکلفند سهم پیشبینی شده در قانون را به حوزه ورزش اختصاص دهند و برای تخصیص آن برنامهریزی کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی را خاطر نشان کرد و افزود: این مهم به اجرای چندین پروژه اقتصادی که از طریق سایت بهین یاب ثبت نام کردهاند، خلاصه نمیشود بلکه این موضوع باید به یک گفتمان تبدیل شود.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی ) و سیاستهای دولت تدبیر و امید، بودجه قابل توجهی برای رونق تولید در واحدهای کوچک و متوسط اختصاص داده شد.
رشیدیان خاطر نشان کرد: در استان از ابتدای اجرای این طرح دو هزار و ۶۶۴ واحد ثبت نام کردند که تاکنون هزار و ۹۰۵ واحد به بانک معرفی شده اند و ۲۳۸ میلیارد تومان به ۱۹۹ واحد صنعتی و کشاورزی پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: علاوه بر این نیز از محل اعتبارات بانکهای استان بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان نیز صرفا به واحدهای صنعتی پرداخت شده است.
استاندار خراسان رضوی افزود: مجموع اعتبارات پرداخت شده از ابتدای سال تاکنون دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده و با احتساب تسهیلات تمدیده شده به بیش از پنج هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
رشیدیان به تسهیلات ویژه ی اتخاذ شده از سوی دولت در کاهش نرخ سود وام های صادراتی و مشوق های در نظر گرفته شده؛ اشاره کرد و از عموم تولید کنندگان در استان برای ورود به حوزه ی صادرات دعوت کرد.
وی گفت: به منظور توسعه صادرات غیر نفتی و حضور موثر در بازارهای پر رقابت بین المللی، تولیدکنندگان باید به سمت تولید کالاهای صادرات محور و منطبق با استانداردهای جهانی حرکت کنند.
رشیدیان بر لزوم مقابله جدی و همه جانبه با قاچاق کالا در سطح استان به منظور حمایت از تولیدات داخلی تاکید کرد و افزود: فرمانداران باید به این مهم اهتمام ویژهی داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنانش از ورود ۲۳۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی به استان خبر داد و با بیان اینکه برخی اصرار دارند با آمارهای غیر کارشناسی و ناصحیح تخریب کنند، گفت: تخریب نکنید و اگر کسی میتواند کمک کند دست او را میفشاریم و حمایت میکنیم.
استاندار خراسان رضوی افزود: هر چند وضعیت کنونی اقتصادی با شرایط مطلوب فاصله دارد اما تلاشها در جهت اصلاح و بهبود اوضاع است.
وی با انتقاد از طرح برخی مطالب خلاف واقع در حوزههای مختلف به ویژه در زمینه واحدهای تعطیل شده استان اظهار کرد: در آغاز بحث اقتصاد مقاومتی و اقدامات این حوزه از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خواستیم در تعامل با فرمانداریهای استان واحدهای تعطیل شده را شناسایی کند که این تعداد ۵۷۶ واحد و معادل ۱۰/۳ درصد واحدهای تولیدی اعلام شد.
وی گفت: اما برخی تعداد واحدهای تعطیل شده استان را ۲۵ درصد واحدهای اقتصادی استان اعلام کردند که از این رو اعلام شد هر کس هر واحد تولیدی تعطیل شده را میشناسد در سایت مربوطه اضافه کند که در مجموع این تعداد به ۶۰۵ واحد رسید.
رشیدیان افزود: با این حال برخی در مصاحبههای خود میگویند ۷۰ درصد واحدهای استان تعطیل شده است و برخی نیز میگویند ۷۵ درصد واحدهای تولیدی استان در حالت رکود به سر میبرند.
وی با اشاره به گزارش اخیر و مستند بخش خصوصی اظهار کرد: بر این اساس تولید صنعتی استان امسال روند رو به رشد دارد و هر چند سرعت این رشد با خواست ما و مردم منطبق نیست اما امید است سرعت و رشد بیشتری یابد و در این راستا همه تلاش میکنند.
رشیدیان گفت: نرخ سرمایهگذاری در استان طی سه سال اخیر با زمانی که دولت درآمدهای انبوه و کلان نیز در اختیار داشت قابل قیاس نیست.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه سرمایهگذاریهای خوبی در حوزه اقتصادی و عمرانی در دست اقدام است، افزود: در سال جاری ۷۰ میلیارد ریال به طرح های اقتصادی روستایی اختصاص یافته که با توجه به ظرفیتهای فوق العاده استان امید است این رقم تا ۲۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد.
وی اظهار کرد: طی مهر ماه امسال چهار پروژه سرمایهگذاری خارجی با رقم بیش از ۵۳ میلیون یورو در این استان تصویب شد.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: طی هفت ماه امسال نیز ۲۳۰ میلیون دلار سرمایه و نقدینگی خارجی به این استان وارد شده که روند رو به رشد دارد در حالی که در تمام سال گذشته این رقم ۳۰۸ دلار بود.
رشیدیان گفت: همه باید نسبت به ایجاد ظرفیت، ترغیب سرمایهگذاران و جذب سرمایههای داخلی و خارجی کمک کنند.
وی با اشاره به تسهیلات ویژه دولت در کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی به ۱۱ درصد و برای مناطق محروم به هفت درصد و مشوقهای در نظر گرفته شده از تولیدکنندگان استان خواست برای ارتقای تولیدات خود با مراکز دانش بنیان همکاری و در حوزه صدور تولیدات تلاش کنند.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه بعد از اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اولویت دوم دولت مدیریت آسیبهای اجتماعی است، اظهار کرد: این موضوع در خراسان رضوی با جدیت پیگیری می شود و در این راستا اقداماتی در مناطق حاشیه شهر به صورت آزمایشی در حال اجرا است.
وی افزود: در حالی که در طول دولتهای قبل در حوزه شبکه فاضلاب حاشیه شهر مشهد هیچ اقدام موثری انجام نشده بود طی سه سال گذشته اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در بیش از ۳۰۰ کیلومتر از این مناطق پیمانسپاری شد.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: با تشکیل سازمان امور اجتماعی کشور، این ساختار در استانها هم فعال میشود که امید است بتواند در مقابله با آسیبها و پدیدههای ناهنجار اجتماعی موثر باشد.
رشیدیان همچنین از ارتقای جایگاه فرمانداری مشهد خبر داد و گفت: با پیگیریهای صورت گرفته عنوان فرماندار مشهد به معاون استاندار و فرماندار ویژه ارتقا یافت.
وی افزود: ارتقای ساختار این فرمانداری با توجه به گستردگی و حجم کار ضروری است بطوریکه در شهرهای بزرگ مانند تهران مجبور شدند چندین فرمانداری دیگر در دل فرمانداری تهران ایجاد کنند تا اداره شهر مناسبتر انجام شود و این اقدام برای مشهد هم ضروری و ارتقای آن قابل تقدیر است.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به نزدیک شدن به رویداد مشهد ۲۰۱۷ اظهار کرد: فرصت اندکی تا این رویداد باقی مانده است از این رو همه دستگاههای اجرایی باید در زمینه وظایفی که به آنها محول شده و اختصاص سهم ۱۰ درصدی که بر اساس مصوبه هیات دولت باید پرداخت شود اقدام کنند.
رشیدیان با اشاره به سیاستهای کلی انتخابات که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، گفت: این سیاستها هم برای برگزار کنندگان انتخابات و هم برای تمام کسانی که خود را در معرض انتخاب قرار میدهند بسیار مهم و روشنگرانه است.
وی با بیان اینکه این امر نه تنها یک تکلیف اداری بلکه وظیفه شرعی است اظهار کرد: همه باید به آن پایبند باشند و تشکلها، رسانهها و خانه احزاب در فراگیر شدن سیاستهای مزبور تلاش کنند.
استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی خانواده از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: این سیاستها نیز باید توسط دستگاههای اجرایی به وظیفه و برنامه تبدیل شده و بعد از مشخص شدن متولی و متکفل مربوطه اجرای آن توسط هر دستگاه سنجش شود.
وی افزود: زمانی این سیاستها تبدیل به عمل میشود که به صوررت برنامه درآید و همه در این راستا تلاش کنند.
رشیدیان همچنین با اشاره به سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن با بیان اینکه ۴۰ درصد خانوارها در مرحله نخست سرشماری مشارکت کردهاند، گفت: همچنان رتبه ۲۷ ام را در کشور داریم و شهرستان بردسکن با ۷۹/۹ درصد بیشترین مشارکت را داشتهاند.
رشیدیان بر لزوم پیگیری پروژههای مصوب مشهد ۲۰۱۷ در دستگاهها، فعال و پویا شدن خانه احزاب برای بهرهگیری از ظرفیت گفتمان و تبادلنظر بهدوراز تنش تأکید کرد و از ایجاد مرکز تشکلهای غیردولتی تحت عنوان سمن سراها خبر داد.
وی با اشاره به حادثه جان باختن پنج نفر در چاه ۱۶۰ متری در سبزوار، تصریح کرد: حادثه رخداده در سبزوار حادثه تلخی بود که هرچند ستاد بحران و دستگاهها تلاش کردند راهی برای خروج اجساد پیدا کنند و حتی از بخش خصوصی امکانات اجاره و با کرمان و یزد هم تبادلنظر کردند.
رئیس شورای اداری خراسان رضوی تأکید کرد: باید کمک کنیم بحران به نحو مناسب مدیریت شود و به جای گرفتن انگشت اتهام به سمت یکدیگر همه به فرمانداری کمک کنند.
رشیدیان در بخش دیگری از سخنان خود به ارزیابی سه هزار و ۹۴۴ پروژه در استان در تابستان سال جاری اشاره کرد و گفت: در این ارزیابی ۲۴ درصد پروژهها کیفیت عالی، ۵۸ درصد کیفیت خوب و ۰/۲۳ درصد از پروژهها کیفیت ضعیف دارند و اداره کل نوسازی مدارس با ۵۳۹ پروژه و ۶۱ میلیارد تومان بیشترین تعداد پروژه را دارد و پسازآن اداره کل راه و شهرسازی استان با بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان جایگاه دوم را دارد.
وی همچنین به میزان پروژههای شروع نشده استان اشاره کرد و افزود: این میزان نیز ۲/۱۹ درصد است که مهمترین دلیل آن عدم تخصیص اعتبارات ماده ۱۸۰ است و امیدواریم تا پایان سال بیش از ۴۰۰ پروژه به سرانجام برسد.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه سازمان آبفای روستایی و آب منطقهای جزو سازمانهای برتر و شهرستانهای فیروزه، زاوه و خوشاب در ارزیابی شهرستانها رتبه خوبی از نظر کیفیت و پیشرفت فیزیکی کسب کردهاند، بر لزوم احصای پروژههای مهم و راهبردی شهرستانها و ارائه گزارش عملکرد آنها تأکید کرد و گفت: مهمترین پروژه در استان مسکن مهر است که در دولت قبل ۳۳ هزار مسکن مهر به مردم واگذار شد و در دولت یازدهم به ۵۴ هزار واحد رسید.
رشیدیان همچنین بر لزوم شناسایی و رفع موانع ساختوساز در شهرستانها و پیشگیری از عوارض منفی نظیر ساختوسازهای غیرمجاز تأکید کرد و گفت: هرچند در سال آبی جاری با کاهش بارندگی روبهرو بودهایم، ضروری است فرمانداران با تشکیل شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان نسبت به شناسایی مراکز سیلخیز و جلوگیری از وقوع سیل اقدام کنند.
وی از جذب سرمایهگذاری در طرح «تکاپو» در چهار حوزه گردشگری، زعفران، پوشاک و کفش و ایجاد ۴۱ هزار فرصت شغلی خبر داد و تشکیل جلسات اشتغال و کارآفرینی متشکل از بخش خصوصی و دستگاههای دولتی را خواستار شد تا ایدهها طرح شود و پرورش ایدهها صورت و سرعت تبدیل ایده به شغل شتاب گیرد تا ظرفیت اشتغال بالا رود.
اجرای فاز دوم واکسیناسیون ۱۴ و نیم میلیون دام سبک و سنگین، نظارت مستمر بر بازار و مقابله با گرانیها، کسب رتبه سوم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در میان دانشگاههای تیپ یک وزارت علوم پس از دانشگاه تهران و شهید بهشتی، کسب رتبه دوم ارزیابی عملکرد سازمانها توسط اداره پست خراسان رضوی، کسب رتبه اول برنامهریزی فرهنگی مرتبط با ادیان و فرق توسط سازمان تبلیغات اسلامی و انتخاب تأمین اجتماعی استان بهعنوان سازمان برتر کشوری از دیگر موضوعاتی بود که رئیس شورای اداری استان در این جلسه مطرح کرد.
رشیدیان به تأمین ۲۰ هزار اسکان و تغذیه در نجف و ۲۰ هزار اسکان و تغذیه در کاظمین در ایام اربعین اشاره کرد و گفت: برای ایام ۲۸ صفر نیز پیشبینیشده است ۳۰۰ هزار نفر زائر پیاده که در سامانه زائرین ۸ ثبتنام کردهاند به سمت مشهد بیایند.
وی همچنین به سامانه زیارت مبدأ به مبدأ برای فراهم کردن امکان زیارت بازنشستهها با ۳۰ تا ۶۰ درصد تخفیف در زمانهای غیر پیک سفر و سامانه ارائه تسهیلات ۶۰۰ هزارتومانی سفر زیارت به مشهد به زوجهای جوان با کارمزد ۲ درصد اشاره کرد.
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