به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، طاهره تقوی دبیر مسابقه عکاسی از پدیدههای پلیمری و رنگ گفت: ما روزانه با پدیدههای گوناگونی همچون طلوع و غروب خورشید، انعکاس و انتشار نور بر روی سطوح مواجه میشویم که ارتباط مستقیمی با پدیدههای پلیمری و رنگی دارد.
وی اضافه کرد: با توجه به توسعه صنعت پلیمر و رنگ و ارتباط تنگاتنگ هنر عکاسی و علم رنگ از سوی دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر دومین مسابقه بینالمللی عکاسی از پدیده های پلیمری و رنگی (PCSP) را برگزار میکند.
تقوی این مسابقه را فرصتی برای نمایش هنر عکاسان در این حوزه دانست و ادامه داد: این مسابقه در سه بخش ماکرو، میکرو و عکاسی با تلفن همراه برگزار خواهد شد.
وی اضافه کرد: شرکتکنندگان میتوانند حداکثر پنج قطعه عکس به صورت سیاه و سفید یا رنگی به این مسابقه ارسال کنند و عکسهای ارسالی آنها باید با فرمت JPG و با کیفیت حداقل ۳ مگاپیکسل برروی سایت مسابقه بارگذاری شوند.
دبیر این مسابقه با تاکید بر اینکه دریافت آثار تنها از طریق سایت مسابقه امکانپذیر است، خاطر نشان کرد: شرکتکنندگان موظفند در صورت راهیابی آثار به نمایشگاه، اصل فایل را با کیفیت مناسب برای چاپ با رزولوشن dpi ۳۰۰ برای دبیرخانه مسابقه ارسال کنند. عکسهای ارسالی، نباید دارای امضای عکاس، پاسپارتو، قاب، تاریخ، واتر مارک، لوگو یا هرگونه نشانههای تصویری باشند.
وی ارائه توضیحات برای کلیه آثار را از دیگر شرایط برگزاری این مسابقه نام برد و یادآور شد: در صورت کپی بودن عکس ارسالی، عکس مورد نظر از مسابقات حذف شده و امتیاز منفی برای گروه شرکت کننده لحاظ میشود.
تقوی با اشاره به حوایز اهدا شده به برندگان این مسابقه اظهار کرد: به نفر اول لوح تقدیر و تندیس مسابقه به همراه ۱۰۰ دلار، نفر دوم لوح تقدیر به همراه ۷۰ دلار و نفرسوم لوح تقدیر به همراه ۵۰ دلار اعطا خواهد شد.
به گفته وی آخرین مهلت ارسال آثار اول آبان ماه جاری و زمان برگزاری نمایشگاه و اعلام نفرات برگزیده هفته اول آذر ماه سال جاری تعیین شده است.
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