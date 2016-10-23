کرملین: تجزیه سوریه احتمال بروز فاجعه در منطقه را در بر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی دولت روسیه گفت: حفظ تمامیت ارضی سوریه را باید بصورت کامل در نظر گرفته و تمام اقدامات برای جلوگیری از تجزیه این کشور که تبعات فاجعه آمیز برای منطقه در بر خواهد داشت، انجام دهیم.

وی در پایگاه نظامی روسیه در شهر طرطوس سوریه گفت: این یک هدف نیست بلکه راهی در جهت رسیدن به هدف است.

وی ادامه داد: همانطور که رئیس جمهور (پوتین) نیز قبلا گفته است، هدف ما مساعدت دست اندر کاران قانونی کشور سوریه در مبارزه با تروریسم، جنگ با داعش و دیگر گروههای تروریستی است.