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۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۳۵

کرملین: تجزیه سوریه احتمال بروز فاجعه در منطقه را در بر دارد

کرملین: تجزیه سوریه احتمال بروز فاجعه در منطقه را در بر دارد

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت: تجزیه کشور سوریه به مناطق از هم گسیخته بطورحتم تبعات فاجعه آمیزی برای منطقه را بوجود خواهد آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی دولت روسیه گفت: حفظ تمامیت ارضی سوریه را باید بصورت کامل در نظر گرفته و تمام اقدامات برای جلوگیری از تجزیه این کشور که تبعات فاجعه آمیز  برای منطقه در بر خواهد داشت، انجام دهیم.

وی در پایگاه نظامی روسیه در شهر طرطوس سوریه گفت: این یک هدف نیست بلکه راهی در جهت رسیدن به هدف است.

وی ادامه داد: همانطور که رئیس جمهور (پوتین) نیز قبلا گفته است، هدف ما مساعدت دست اندر کاران قانونی کشور سوریه در مبارزه با تروریسم، جنگ با داعش و دیگر گروههای تروریستی است.

کد مطلب 3803533

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