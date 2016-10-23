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۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۳۸

فرماندار شهرستان قروه:

سیزده آبان نماد عینی وحدت در کشور اسلامی است

سیزده آبان نماد عینی وحدت در کشور اسلامی است

قروه- فرماندار قروه با بیان اینکه روز سیزده آبان نظام دو قطبی بین الملل را برهم زد، این روزها را تأثیرگذار در انقلاب و وحدت بخش نظام دانست و بر تقویت آن تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی ظهر امروز یکشنبه در نشست هماهنگی روز ۱۳ آبان در شهرستان قروه با بیان اینکه روز های تأثیرگذار در انقلاب اسلامی وحدت بخش نظام هستند و تقویت آنها لازم و حیاتی است، اظهار داشت: این روز یک پیام مهمی به سراسر دنیا دارد و اینها دردهایی است که ملت های مظلوم دنیا در وجود خود داشتند که با الگوگیری از انقلاب اسلامی نمایان کردند.

به گفته وی این فضای باز سیاسی بود که در انقلاب شکل گرفت و مفاهیم عمیق سیاسی را رقم زد به طوری که مسلمانان جهان از این انقلاب الگو گرفتند.

کولانی با اشاره به اینکه وظیفه ما مهم داشتن این مسئله است چرا که چشم استکبار این روزها به اهداف انقلاب است که چقدر در حال پیش روی است و یا چقدر فاصله می گیرد.

وی نظام جمهوری اسلامی را موجب تحول در منطقه خاورمیانه و در کشور دانست و افزود: این مهم در ساختار سیاسی نظام بین الملل اثرات بسیاری را رقم زد و پایه های نظام دوقطبی بین الملل را بر هم زد و قطب جدیدی را در سرتاسر دنیا مطرح کرد.

کولانی بر برنامه ریزی منسجم برای برگزاری هرچه بهتر مراسم راهپیمایی روز ۱۳ آبان تأکید کرد.

کد مطلب 3803536

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