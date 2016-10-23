دانش کشاورزی اردبیل صادر شود/تغییر مدیران استان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه مجید خدابخش در پی سفر به کشورهای روسیه ، داغستان و آذربایجان در نشست مشترک با اصحاب رسانه به تشریح دستاوردهای خود از این سفر پرداخت.

وی با تأکید به اینکه در این سفر ظرفیت‌های متعدد تجاری و اقتصادی استان در حوزه‌های مختلف به مقامات دو کشور معرفی شد، تصریح کرد: در پی تشریح این ظرفیت‌ها قرار شده است هیئت‌های تجاری به استان سفر کرده و در جریان قابلیت‌های استان قرار گیرند.

خدابخش با اشاره به راه‌اندازی مراکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در باکو و روسیه متذکر شد: در چند سال اخیر تجارت سنتی موانعی در امر فعالیت تجار به دنبال داشته اما این دو دفتر فرصتی برای تعامل و تبادل‌نظر بین تجار و آشنایی با شیوه‌های جدید تجارت فراهم خواهد شد.

وی همچنین تأکید کرد: این مراکز به منزله نمایشگاه دائمی تولیدات استان است و می‌تواند زمینه آشنایی کشور همسایه با قابلیت‌های استان را فراهم سازد.

استاندار اردبیل افزود: علاوه بر این جهت تجارت در روسیه لازم است تجار مسلط به زبان روسی باشند که لازم است اتاق بازرگانی دوره‌های آموزشی ویژه تجار جوان برگزار کند.

ضرورت توجه به کشت فرا سرزمینی در کشاورزی اردبیل

با توجه به تأکیدات استاندار اردبیل بخش مهمی از تلاش هیئت اعزامی استان به دو کشور همسایه معطوف به معرفی ظرفیت‌های کشاورزی اردبیل شده است.

بطوریکه رئیس شورای اداری استان متذکر شد: امکان صدور دانش فنی کشاورزی استان وجود دارد و لازم است کشت فرا سرزمینی یکی از برنامه‌های توسعه کشاورزی اردبیل باشد.

وی با بیان اینکه در بحث آب و برق دولت تدبیر و امید یک میلیارد و 500 میلیون دلار هزینه کرده است، ادامه داد: این هزینه در وضعیتی که بیشترین هزینه کرد در سال‌های اخیر 70 میلیون دلار در سبلان پارچه بوده قابل توجه است.

استاندار اردبیل تأکید کرد که با بهره‌برداری از پروژه‌های آب و خاک فعلی استان می‌توان زمینه توسعه کشاورزی و راهگشایی به بازارهای خارجی را فراهم کرد.

گمرک بیله سوار مشکلی ندارد

استاندار اردبیل در ادامه صحبت‌های خود با گذشته درخشان اردبیل در امر تجارت تأکید کرد و گفت: به عنوان مثال بازار تاریخی اردبیل با این وسعت و گستردگی صرفاً برای رفع نیاز مردم شهر احداث نشده بود و مشخص است در گذشته این بازار نقش جدی در تجارت منطقه داشته است.

وی به ضرورت راه‌اندازی مجدد بازارچه مرزی بیله سوار تأکید کرد و افزود: در واقع یکی از علت‌های اصلی سفر ما توسعه صادرات و تحقق سیاست برون‌گرایی در اقتصاد مقاومتی است.

خدابخش با اشاره به صادرات 100 هزار تنی سیب‌زمینی به آذربایجان ابراز امیدواری کرد با راه‌اندازی صنایع تبدیلی از جمله فرانچ فرایز بتوان وارد حوزه صادرات محصولات فراوری شده سیب‌زمینی شد.

وی همچنین در پاسخ به سؤالات خبرنگاران در خصوص مشکلات فعلی گمرک بیله سوار افزود: این گمرک هیچ مشکلی نداشته و صادرات به راحتی انجام می‌شود.

رئیس شورای اداری استان با اذعان به اینکه روزانه هزار و 200 نفر از گمرک رفت‌وآمد دارند، ادامه داد: به دلیل ارزش پولی جمهوری آذربایجان خرید کالا و خدمات در اردبیل برای آذری‌ها به صرفه‌تر است.

وی افزود: ما برای بهسازی گمرک بیله سوار نزدیک 300 میلیارد ریال هزینه پیش‌بینی کردیم که تاکنون 150 میلیارد ریال هزینه شده است.

استاندار اردبیل با تأکید به اینکه در نظر داریم زمان فعالیت گمرک افزایش یابد، ادامه داد: البته ترجیح طرف آذری خروجی از گمرک آستارا است.

پیشنهاد گزینه جدید برای اداره راه و شهرسازی اردبیل

در ادامه خدابخش در پاسخ به سؤالی در خصوص علت تأخیر در تغییر مدیرکل راه و شهرسازی استان با وجود استعفای چند ماهه وی افزود: برای این اداره گزینه دیگری پیشنهاد شده و صدور حکم باید از سوی وزارت مربوطه انجام شود.

وی در خصوص تغییر معاون سیاسی و امنیتی استانداری اردبیل نیز با وجود اصرار خبرنگاران اظهارنظر شفاف نکرد و تنها به این اظهار کلی بسنده داشت که تغییر امری جاری است.

وی در پاسخ به سؤال جابه‌جایی‌های غیرقانونی نیروهای استخدامی و به‌کارگماری آن ها در سمت‌های مدیریتی نیز افزود: در سال 94 هزار نفر وارد بدنه اداری استان شدند که آزمون استخدامی آن ها در سال 92 برگزار شده بود.

استاندار اردبیل هر چند اذعان کرد که به کارگیری نیروی استخدامی به غیر از مکان استخدام شده غیرقانونی است، ادامه داد: با این وجود افرادی به بهانه‌های مختلف درخواست انتقال حتی به مرکز استان مطرح می‌کنند.

خدابخش تأکید کرد: هر فردی هر کجا استخدام شده باشد باید در همان جا به کارگیری شود و برای جلوگیری از به کارگیری در جای دیگر گزینش نیروی بومی در آزمون آورده شده اما عملاً تقاضای جابه‌جایی مطرح می‌شود.

اشتغالزایی در اردبیل نیازمند سرمایه گذاری اقتصادی است

خدابخش در پاسخ به علت متوقف ماندن برخی پروژه های سرمایه گذاری افزود: در طرح تولید زباله نیز نیازمند اخذ مجوز زیست‌محیطی هستیم و سرمایه‌گذار حتی ماشین‌آلات و تجهیزات خود را خریداری کرده است.

وی راه‌اندازی گاوداری صنعتی در پارس‌آباد را مستلزم تهیه علوفه دانست و افزود: به دلیل اینکه وسعت زمین درخواستی خارج از تعهدات استان است قرار شده این طرح توسط وزارت جهاد کشاورزی بررسی شود.

رئیس شورای اداری استان یکی از بازارهای مستعد توسعه اقتصادی اردبیل را بازار روسیه دانست و متذکر شد: حتی در طرح منطقه آزاد تجاری نیز بازار این کشور مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تأکید به اینکه از بدو حضور در سمت استاندار اردبیل به موضوع بیکاری توجه داشته ادامه داد: برای اشتغال‌زایی اردبیل نیازمند سرمایه‌گذاری اقتصادی است و ما در سفر به کشورهای دیگر نیز دو خواسته یکی عمران و دیگری اقتصادی را می‌توانیم طرح کنیم.