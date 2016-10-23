برگزاری نخستین نشست مشترک مدیران محیط زیست با شورای عالی استان ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، کیومرث کلانتری مدیر کل دفتر آموزش محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به توسعه ظرفیت های محیط زیستی کشور و بهره مندی از توانمندی شورا های اسلامی شهر و روستا در حفظ محیط زیست در شهر ها و روستاهای کشور گفت: اولین نشست تخصصی مدیران کل حفاظت محیط زیست کشور با اعضای شورای عالی استان ها به منظور تحقق اهداف تفاهم نامه مشترک با حضور رییس سازمان حفاظت محیط زیست و ریاست شورای عالی استان ها روز دوشنبه سوم آبان ماه در ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

وی افزود: در این نشست راهکارهای توسعه فیمابین و هم چنین مسائل مربوط به آلاینده های محیط زیستی، توسعه فضای سبز، حفاظت از تنوع زیستی و تحقق اهداف توسعه پایدار و ارزش های اقتصادی منابع پایه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.



مدیر کل دفتر آموزش محیط زیست گفت: این نشست فرصتی برای هم افزایی و ارتقای سطح آگاهی های محیط زیستی بوده و توجه به نقش مدیریت های محلی به تحقق برنامه های توسعه محیط زیست در سطح ملی منجرمی شود.



کلانتری ادامه داد: شورای عالی استان ها از جایگاه ویژه ایی برخوردار است و بر اساس اصل یکصد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد که اگر این گونه طرح ها با رویکرد حفاظت محیط زیست باشد قطعاً به تحقق اهداف توسعه پایدار در کشور کمک شایانی خواهد کرد.