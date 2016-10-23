شهرداری گرگان کمبود بودجه ندارد/ شورا در امور شهرداری مداخله نکند

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: شهرداری گرگان طی سه سال گذشته پروژه‌های بزرگ شهری را با رویکرد تقاطع‌های غیرهمسطح را در دستور کار خود قرارداد و این مسئله علاوه بر انتقاد کارشناسان شهرسازی الآن انتقاد پیمانکاران را هم به همراه داشته است. انتقاد پیمانکاران پرداخت نشدن حق‌الزحمه پروژه‌ها و بدهی شهرداری به آن ها است آن هم در شرایطی که شهردار پروژه های بزرگ را دستور کار خود قرار داده و می گویند اگر بودجه نیست به ما پرداخت شود چرا طرح های بزرگ اجرا می شوند. کارشناسان هم ضمن بیان این‌که این پروژه‌ها علی‌رغم مبالغ بالا اثرگذاری لازم را ندارند، معتقدند شهرداری در شرایطی این پروژه‌ها را انجام می‌دهد که ازنظر بودجه دچار مشکل شده و برای پرداخت بدهی خود به تهاتر املاک شهرداری روی آورده است. آن ها تاکید دارند این اقدام شهرداری باعث ایجاد مشکل برای مدیریت فعلی و مدیریت بعدی شهرداری خواهد شد. البته پیمانکاران هم از این‌که به‌جای دریافت مبلغ قرارداد باید املاکی را دریافت کنند که در شرایط اقتصادی فعلی امکان فروش ندارند گله‌مندند و این مساله زمزمه هایی از مشکلات مالی را در شهرداری گرگان ایجاد کرده. به دلیل این‌که شهردار تا کنون در موضوعات مختلف، علی رغم پیگیری های فراوان، پاسخگوی سؤالات مختلف خبرگزاری مهر نبوده، به سراغ رضا مروتی، معاون عمرانی استاندار گلستان رفتیم تا ضمن بررسی انتقادات از وضعیت پروژه‌ها و عملکرد شهرداری گرگان بیشتر مطلع شویم.

*پیمانکاران از این‌که به‌جای دریافت بدهی آن‌ها مجبور هستند املاک شهرداری را دریافت کنند گله‌مندند و می گویند شهرداری به آن ها بدهکار است. آیا این مساله صحت دارد؟

اینکه چرا شهرداری طلب یک پیمانکار را پرداخت نکرده باید ببینیم چه میزان طلب دارند. آیا ۱۰۰درصد پیمانشان را طلب دارند؟ خیر، چنین چیزی نیست. ذاتاً دستگاه‌های اجرایی ازجمله شهرداری پیمانی کار می‌گیرند یعنی ابتدا کار انجام شود سپس پول پرداخت شود. قرار نیست ما در هیچ مقطعی طلب پیمانکار را یکجا پرداخت کنیم وگرنه همین الآن دستگاه‌های دولتی میلیاردها تومان بدهی به پیمانکارانشان داشتند. ما اصولاً برای پروژه‌ها روی منابع پیمانکار حساب باز می‌کنیم.

*عنوان‌شده که شهرداری به دلیل این‌که اعتبار لازم را ندارد املاک را یا به فروش گذاشته یا تهاتر می‌کند و برخی اعضای شورا هم نسبت به این مساله گله دارند. در این رابطه نظری دارید؟

تا اینجایی که بودجه را کنترل کردیم در ردیف‌ها کمبود نداشته است. اما این‌که شما قیاس می‌کنید که چرا از املاکش استفاده می‌کند اصلاً یکی از کارهای شهرداری بهسازی و بهینه کردن املاک و استفاده به‌موقع از آن ها است. این‌ کار یک نوع استفاده از منابع مالی است و اختیارش به عهده شهردار و شورا است. شورا ناظر بر این عملکرد است و شهردار خارج از چارچوب قانون عمل‌نکرده است. به طور مثال برای پروژه‌های پل مصوب کردند که ۵۰درصد نقد و ۵۰درصد تهاتر و تهاتر یعنی املاک شهرداری و شهردار املاک را معرفی می‌کند سپس توسط کارشناس رسمی دادگستری اعلام نرخ می‌شود، هیئت‌مدیره سه‌نفره یا پنج نفره تشکیل و به یک مبلغ مشخصی از قیمت می‌رسند و تهاتر اعلام می‌شود.

* برخی اعضای شورا نسبت به همین اقدام شهرداری بخصوص نحوه اجرای تقاطع‌های غیرهمسطح گله‌دارند. اگر شورا مجوز می‌دهد این گله‌ها از چیست؟

این‌که شورا مثلاً فلان پرونده را قبول نمی‌کند باید آن را بررسی کرد. می‌شود آیا پروژه‌ای بدون مصوب شورا اجرا کرد یا خیر؟ همین روگذر حتم لو، شورا می‌گوید ما مجوز پروژه‌ای دیگر را صادر کرده بودیم و شهرداری آمده به‌واسطه آن مجوز این پروژه را اجرا کرده، درصورتی‌که مجوز و اعتبارش برای چیز دیگری بوده است. شورای شهر که نباید تشخیص فنی بدهد.

شورا حق دخالت در امورات فنی و اجرایی شهرداری را ندارد. کار شورا تنظیم جریان نقدی و مالی و نظارت بر عملکرد است

*اگر شورای شهر نباید تشخیص فنی بدهد پس چگونه باید بر اقدامات شهردار نظارت داشته باشد و جلوی تخلفات را بگیرد؟

مگر در انتخاب اعضای شورای شهر صراحتاً نوشته‌شده همه باید مهندس باشند؟ نه. یک نفر معلم یا کاسب هم می‌تواند عضو باشد. یعنی شهرداری باید هر پروژه‌ای می‌گیرد یک مشاور داشته باشد و یک مشاور هم شورا بگیرد؟! چنین چیزی هیچ جای قانون تعریف نشده است. این برداشت اشتباه دوستان است و ما نباید برداشت اشتباه را درست کنیم. شورا یک شخصیت حقوقی و نظارتی دارد و این‌که ما بیاییم و جزئیات را بررسی کنیم که این مداخله می‌شود. شورا حق دخالت در امورات فنی و اجرایی شهرداری را ندارد. کار شورا تنظیم جریان نقدی و مالی و نظارت بر عملکرد است. یعنی ما مصوب کردیم که امسال ۵۰ درصد به سرانه فضای سبز اضافه کنیم باید این را پیگیری کنیم.

* اگر پروژه‌ای بااعتبار مشخص تصویب شد ولی پروژه‌ای دیگر بااعتبار دیگر جای آن هزینه، تشخیص این تخلف با کیست؟

شهرداری بودجه را ارائه می‌کند شورا پروژه و بودجه را تصویب می‌کند. ضوابط فنی و معیارهای اجرایی با شهرداری است. شورا نمی‌تواند در جزئیات اجرایی یک پروژه دخالت کند . این‌که پروژه به چه نحو انجام شود به شورا ارتباطی ندارد. اینکه مسیر پروژه اشتباه است و اینکه چه کسی می‌تواند این اشتباه را تشخیص دهد همه به ناظری برمی‌گردد که به‌عنوان مشاور گرفته‌شده است. شهرداری هزینه کرده و مشاور فنی اجرایی گرفته است. ما یک مشاور بگیریم کار فنی مهندسی انجام دهد و یک نفر مهندس دیگر بیاید خط بزند؟

شورا بگوید ما مصوب کردیم ۱۱ میلیارد و شما اجرا کردید ۲۰ میلیارد، خب این حق را دارد؛ اما این‌که گفته می‌شود ما زیرگذر می‌خواستیم و شما روگذر انجام داده‌اید و بالعکس جز وظیفه شورا نیست. شورا سیاست‌گذار بر عملکرد مدیریت شهری است نه مداخله کننده.

* با این مساله، پس به نظر شما عملاً شورا نقش مهمی در مدیریت شهری ندارد؟

خیر این گونه نیست. شورا به بررسی مناطق شهری می‌پردازد و نیازهای آن‌ها را بررسی می‌کند. سپس بر اساس نیازها شهردار را مأمور می‌کند تا طرح بیاورد. شهردار بررسی می‌کند و در بودجه یک نقطه را مشخص می‌کند. یک پیش‌بینی اولیه، بعد درخواست اعتبار و مرحله بعد مصوب شدن آن است. مشاور مطالعاتی گرفته می‌شود و کار را مطالعه می‌کند و به آن عنوان طرح به شورا ارائه می‌شد و در دل بودجه‌ای که تعیین‌شده پروژه طراحی می‌شود. در مرحله اجرا اگر هزینه ریالی بالاتر شود به شورا درخواست لایحه مجدد می‌کند که به شهرداری کمک کنید تا پروژه انجام شود. اما اگر در دل همان بودجه کار انجام شد که شده است.