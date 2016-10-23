سیزده آبان نماد محتوای درونی انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن باباییان در نشست هماهنگی روز ۱۳ آبان در شهرستان قروه با بیان اینکه این روز نشان از آن دارد که اسلام ناب بر پایه خون های پاک و بی گناه ساخته شده است، اظهار داشت: این اتفاق مهم روز پر افتخاری برای نظام است و به نشانه آن است که نظام اسلامی بر پایه خون شهدا بنا نهاده شده است.

به گفته وی این شهدا بودند که ما را بر این کرسی نشاندند که این کرسی امانتی است از امانت های الهی لذا سپردن امانت به اهل آن و نگهداری از آن مهم است.

حجت الاسلام باباییان راستگویی و امانت داری را عامل مهمی در تمامی کارها دانست و افزود: امانت داری و راستگویی به اعمال عبادی انسان محتوا می دهد و این همان مسئله ای است که روز سیزده آبان برای ما به جای گذاشت.

وی با بیان اینکه باید هر ساله با شکوه بیشتری مراسم ۱۳ آبان ماه را برگزار کنیم، بیان کرد: حضور و مشارکت عمومی در مراسم و راهپیمایی ۱۳ آبان ماه بار دیگر باعث اقتدار بیشتر نظام اسلامی می شود.

در جریان برگزاری این جلسه هر کدام از روسای ادارات و سازمان های دولتی حاضر به بیان گزارشی از اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای برگزار مناسب راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرستان قروه پرداختند.