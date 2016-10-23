به گزارش خبرنگار مهر، احمد باقری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران نهاوندی گفت: طی سال زراعی جاری سطح زیر کشت بذر جدید آفتابگردان در نهاوند ۷۰۰ هکتار بوده است.

وی بابیان اینکه پیش‌بینی می‌شود از این مقدار یک هزار و ۵۰۰ تن دانه روغنی آفتابگردان برداشت شود، گفت: خوشبختانه باوجود کارخانه روغن‌کشی در شهرستان این محصول پس از برداشت برای استحصال روغن به کارخانه روغن کشی نهاوند تحویل می‌شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی نهاوند بابیان اینکه این میزان نسبت به سال گذشته دارای افزایش برداشت است، گفت: میانگین تولید آفتابگردان در هر هکتار بین ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ کیلوگرم است که عملیات کاشت، داشت و برداشت آن به شکل مکانیزه و آبیاری آن نیز با سیستم آبیاری تحت‌فشار انجام می شود که به کاهش مصرف آب و صرفه‌جویی در وقت و نیروی انسانی منجر می‌شود.

وی افزود: در فصل برداشت حدود ۱۵ دستگاه کمباین ویژه برداشت این محصول در نهاوند فعال می‌شود.