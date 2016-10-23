۶۰ درصد از دانش آموزان قزوینی عضو بسیج دانش آموزی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ابراهیمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران استان قزوین که در سالن شهید آوینی برگزار شد، اظهار داشت: بسیج دانش آموزی شاکله اصلی همه آموزش های اخلاقی، معرفتی و دینی است که نیاز است در کنار تعلیم درمدارس به دانش آموزان آموزش داده شود.

وی افزود: هر ساله از روز هشتم آبان ماه تا ۱۳ آبان با عنوان هفته بسیج نامگذاری شده است که امسال این هفته با شعار مدرسه انقلابی، دانش آموز انقلابی گرامی داشته می شود.

مسئول بسیج دانش آموزی استان قزوین بیان کرد: بسیج مجموعه ای از دانش آموزان داوطلب، آگاه، هوشیار، دیندار، پایبند و انقلابی است که با شرکت در دوره های مختلف و برنامه های بسیج در ابعاد مختلف تعلیم می بیند تا بتواند در آینده کشور اثرگذار باشد.

ابراهیمی گفت: بسیج امروز قابلیت ها و ظرفیت های فراوانی در عرصه های مختلف دفاعی، امنیتی، علمی و آموزشی دارد و با تدوین برنامه های جامع در پی تربیت نسلی هدفمند و انقلابی برای آینده کشور است.

وی بسیج دانش آموزی را اصلی ترین شاکله بسیج در کشور دانست و گفت: بسیج دانش آموزی زیر مجموعه و محور اصلی بسیج در همه اقشار مختلف است و ظرفیت های موجود در سنین کودکی و نوجوانی در کشور توسط این نهاد هدایت و جهت دهی می شود.

مسئول بسیج دانش آموزی استان قزوین افزود: بسیج دانش آموزی نقش غیر قابل انکاری در تحقق ارتش بیست میلیونی داشته است و همه اقشار و گروه های بسیج آموزش های نخست و اولیه را در بسیج دانش آموزی سپری کرده اند.

ابراهیمی عنوان کرد: در دو سال اخیر راهبرد کلی بسیج دانش آموزی تغییر جدی داشته است و دانش آموز محوری امروز در راس برنامه های ما قرار گرفته است به طوری که ما معتقدیم دانش آموزان باید به عنوان نسل آینده انقلاب از امروز بینش سیاسی، مسئولیت پذیری، اخلاق و آگاهی های لازم را کسب کنند.

وی جذب، ساماندهی و آموزش دانش آموزان را محور فعالیت های بسیج دانش آموزی در مدارس دانست و افزود: تقویت روحیه سلحشوری، ترویج ارزشهای اسلام و احیاء یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس به خصوص شهدای دانش آموز در راستای آگاهی افزایی و تربیت این دانش آموزان با توجه به سیره علوی و فاطمی در دستور کار قرار گرفته است.

مسئول بسیج دانش آموزی استان قزوین گفت:در حال حاضر نزدیک به ۲۳۰ هزار دانش آموز در استان قزوین وجود دارد که برنامه های بسیج نه تنها برای دانش آموزان بسیجی بلکه برای همه دانش آموزان در مقاطع تحصیلی اجرا می شود.

ابراهیمی تصریح کرد: تربیت دانش آموزان آرمانخواه، سازمان یافته، بانشاط و بهره مند مهم ترین نیاز امروز جامعه اسلامی برای نسل آینده است از این رو هدف ما تدوین برنامه های بلند مدت برای آموزش نسلی انقلابی و کادر جمهوری اسلامی ایران در آینده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی از برنامه های استان قزوین برای گرامیداشت هفته بسیج دانش آموزی گفت: دیدار با خانواده شهدای مدافع حرم و فرزندان دانش آموز آنها، حضور در نماز جمعه و برگزاری همایش های مختلف با حضور مسئولین استانی و کشوری از مهم ترین برنامه های گرامیداشت این هفته در قزوین است.

مسئول بسیج دانش آموزی استان قزوین تاکید کرد: استکبار ستیزی، آگاهی بخشی و تقویت باورهای دینی در بطن برنامه های گرامیداشت این هفته قرار گرفته است و با این محور به تهیه و تدوین برنامه های اعتقادی و ارزشی نظیر حلقه های صالحین پرداخته ایم.

ابراهیمی گفت: در این هفته دانش آموزان بسیجی نخبه استان قزوین با امام جمعه شهر و فرمانده سپاه قزوین دیدار خواهند داشت و از رهنمودهای ایشان استفاده خواهند کرد.

وی همچنین از برگزاری یادواره شهدای دانش آموز در این هفته خبر داد و بیان کرد: در طی هفته بسیج دانش آموزی دانش آموزان در پایگاه های مختلف به برگزاری یادواره های شهدای دانش آموز استان خواهند پرداخت.

مسئول بسیج دانش آموزی استان قزوین درپایان افزود: در حال حاضر نزدیک به ۶۰ درصد از دانش آموزان عضو بسیج دانش آموزی هستند.