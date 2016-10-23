خدمات رسانی کمیته امداد ایلام به زائران اربعین بیشتر می شود

ضیاءرضایی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس تمهیدات اندیشیده شده قرار است در آستانه مراسم بزرگ اربعین حسینی در کشور عراق تعداد چند هزار زائر مددجوی به کشور عراق اعزام شوند که از این تعداد اعزام بیش از سه هزار نفر آنها از طریق مرز مهران در استان ایلام و با میزبانی این استان راهی عتبات عالیات خواهند شد.

وی افزود: این تعداد مددجو از استانهای مختلف کشور بوده که با هزینه و اعتبارات این نهاد و مشارکت خیران نیکوکار به این آیین مذهبی اعزام و از زیارت حرم های مطهر امامان معصوم در کربلای معلی و نجف اشرف بهره مند خواهند شد.

وی همچنین گفت: کمیته امداد برای اعزام این تعداد مددجو از مشارکت افراد خیر و نیکوکار نیز استفاده کرده و این نهاد علاوه بر تأمین هزینه سفر این مددجویان، دیگر امکانات لازم در زمینه اسکان و پذیرایی آنان را با مشارکت استانهای مختلف کشور تأمین خواهد کرد.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام در ادامه به دیگر خدمات این نهاد به زائران اربعین اشاره کرد و گفت: از آنجایی که استان ایلام بخاطر مرز بین المللی مهران که اصلی ترین و پرترددترین مرز زمینی برای اعزام زائران عتبات عالیات است میزبان جمعیت زیادی از هم وطنان زائر خواهد بود در مسیرهای تردد این زائران در شهرهای مختلف این استان با همکاری افراد خیر، ایستگاه هایی را برای پذیرایی از زائران و خدمت رسانی به آنان برپا خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه ارائه خدمات پزشکی به زائران یکی دیگر از خدمات این نهاد در استانه اربعین حسینی در مرز مهران خواهد بود افزود: با تمهیدات اندیشیده شده یک گروه خیر پزشکی برای ارائه خدمات درمانی و همچنین یک گروه از افراد خیر برای پخت و توزیع غذا در استان ایلام مستقر می شوند.

مدیرکل امداد استان ایلام همچنین گفت:این نهاد سال گذشته در میزبانی از زائران اربعین توانست با برپایی و راه اندازی چند موکب و ایستگاه صلواتی به تعداد بیش از ۸۰۰ هزار زائر اربعین خدمت رسانی نماید که امسال پیش بینی می شود این میزان بیشتر از سال گذشته باشد.