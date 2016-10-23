شهروندان خلیج فارس؛ رهبران بازار معاملات املاک گرجستان

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ سینا برجیان: گرجستان، کشوری سرسبز با مردمانی خونگرم و سرشار از منابع آبی و معدنی در منطقه قفقاز واقع شده است. این کشور از شرق و جنوب شرقی با جمهوری آذربایجان، از جنوب با ارمنستان، از شمال با روسیه و جنوب غرب با کشور ترکیه هم مرز است.

در طول تاریخ گرجستان همواره محل تقابل امپراتوری های شرق و غرب بوده است. این کشمکش تاریخی از هخامنشیان تا یونانیان، از ساسانیان تا بیزانس، حمله اعراب، حمله مغول و تقابل صفویه و عثمانی، در نهایت به لشگرکشی آغا محمد خان قاجار و ویرانی تفلیس و حمایت روسیه تزاری از گرجستان (البته در جهت ضمیمه کردن کل قفقاز به خاک خود) انجامید که جدایی گرجستان و کل اران و قفقاز، سرانجام تلخ آن برای ما است. نتایج این تقابل ها از تفلیس بطور اخص و گرجستان بطور اعم، شهر و کشوری می سازد به مانند پلی میان فرهنگ شرق و غرب و شاید این خاصیت چندفرهنگی تاریخی، زمینه ساز روی آوردن مردم خاورمیانه به این کشور باشد.

امروزه، تمرکز اصلی سرمایه گذاری های خارجی در گرجستان، بروژه های مرتبط با توریسم است که در این میان، اعراب عمده ترین تصمیم سازان بازار هستند امروزه، تمرکز اصلی سرمایه گذاری های خارجی در گرجستان، بروژه های مرتبط با توریسم است که در این میان، اعراب عمده ترین تصمیم سازان بازار هستند. اجاره فضای کار توسط احزاب سیاسی به منظور استفاده در انتخابات آتی رو به گسترش است و همچنین اجاره آپارتمان های مسکونی با رشد بالای ۷۰% روبرو بوده است. در ماه ژو ئن امسال، بیش از ۵۷۰۰۰ معامله املاک در گرجستان ثبت شد که ۱۶% بیش از ژو ئن ۲۰۱۵ و ۲۲% بیش ازماه قبل بوده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده آژانس ملی ثبت عمومی این رشد فزاینده در هر دو بازار اولیه ( با ۱۹.۳% رشد) و ثانویه ( با ۲۲.۸% رشد) دیده میشود.

بیشتر مشتریان خارجی علاقمند به سرمایه گذاری در بخش های مرتبط با گردشگری هستند و بطور عمده فعالیت ها بر بخش قدیمی شهر تفلیس که بطور گسترده مورد بازدید توریست های شرقی و غربی قرار دارد، متمرکز شده است.

بزرگترین تصمیم سازان در بازار مسکن گرجستان هستند. توجه کلان دولتی به سیاست های تسهیل گری سرمایه گذاری خارجی، توجه ویژه به صنعت گردشگری و جاذبه های تاریخی، طبیعی گرجستان مشوق های سه گانه متمایزی در این مورد هستند. نگاه ویژه این سرمایه گذاران به دلیل داشتن منابع مالی انبوه و ریسک پذیری بالا در شرایط سخت اقتصادی مورد توجه دولت این کشور واقع شده است. در مقام مقایسه با اروپاییان که برای سرمایه گذاری نیازمند تحقیقاتی نظیر امکان سنجی، ملاقات با متخصصان و مشاوران گوناگون و ... هستند، اعراب درست در زمانی که از ملکی خوششان بیاید، تصمیم خود را گرفته اند!

بر اساس مشاهدات خرید در ۲ بازار باتومی و تفلیس، دو دسته خریدار خارجی با دو دید متفاوت بطور عمده در بازار حضور دارند. دسته اول سرمایه گذارانی هستند که با مشاهده بازار رو به رشد و رونق این بازار، املاکی را می خرند تا در آینده با سود بیشتر به هموطنان خود بفروشند و با این پیشتازی، سودآوری مناسب داشته باشند که این دسته در حال افزایش هستند. دسته دوم، املاک را برای سکونت و یا استفاده تجاری می خرند. سرمایه گذاران خارجی بیشتر در هتل های ۳ و ۴ ستاره منافع خوبی را دنبال می کنند.

روی دیگر سکه عدم قطعیت سیاسی موجود در فضای انتخاباتی و روند سیاستگذاری ها به علاوه حساسیت اقتصاد کوچک گرجستان نسبت به نوسانات اقتصادی متفاوت است روی دیگر سکه البته، عدم قطعیت سیاسی موجود در فضای انتخاباتی و روند سیاستگذاری ها به علاوه حساسیت اقتصاد کوچک گرجستان نسبت به نوسانات اقتصادی متفاوت است که بسیاری از افراد را وارد فاز صبر پیش از ورود به بازار کرده است بخصوص زمانی که سرمایه گذاران در حال برنامه ریزی برای گشایش پروژه هایی با مقیاس بزرگ باشند، افراد ترجیح می دهند چند ماهی را صبر کنند تا نتایج انتخابات بطور عملی از بوته آزمایش بیرون بیاید.

روش معمول سرمایه گذاران، دیدار چند باره از پروژه، برآورد ریسک، مطالعه بازار محلی و سپس اتخاذ تصمیم است که این فرایند بطور معمول یک پروسه ۶ ماه است. امروزه پروژه های هتل سازی بر بازار ساختمانی گرجستان سلطه افکنده است و شاهد این مدعا ساخت و سازهای عظیم مسکونی، تجاری و هتل سازی در مناطق حومه شهر نظیر دریای تفلیس، دیقومی نزدیک به تفلیس مال و در آخر هتل های ۵ ستاره و کلاس آ در مرکز شهر است.

از آنجایی که گرجستان هنوز از نظر تعداد تخت خواب برای هر مسافر در مضیقه است، این بخش بازار اشباع نخواهد شد و یس از تکمیل شدن مجوعه هتل های در حال ساخت، افزایش رقابت در صنعت گردشگری موجب کاهش قیمت ها شده و این می تواند شکایت های ناشی از قیمت بالای اقامت در هتل ها در تفلیس را کاهش دهد. وجود برند های بین المللی در گرجستان، از دیگر عوامل ایست که با عوض کردن چهره عمومی کشور، گرجستان را به عنوان بازار هدف و مقصد سرمایه گذاری خارجی معرفی می کند.

احزاب سیاسی با توجه به فضای انتخاباتی برای کمپین های خود به دنبال فضاهای دفتری هستند که این خود البته بر بازار محلی تاثیر گذاشته است. سال ۲۰۱۶ برای بخشی از بازار که اجاره روزانه اتاق و یا آپارتمان است، با افزایش ۷۰% بصورت شگفت انگیزی با رونق مضاعف همراه بوده که دلیل این امر را می توان در ناامنی ترکیه و خاورمیانه و همچنین رونق گردشگری امسال گرجستان جستجو کرد. در این میان پکیج های مشتری مدارانه سازندگان که بطور مستمر با خریدهای اعتباری ۵ تا ۷ ساله به استقبال مشتری های بالقوه رفته اند، نشان از واکنش کند بازار به تغییرات است.

در آخر باید عنوان کرد بر خلاف سازندگان چینی و خاورمیانه ای، پروژه های سرمایه گذاری با مشارکت سازندگان کشورهای مجاور نظیر جمهوری آذربایجان و ترکیه ( که در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ بشدت فعال بوده اند) با کاهش روبرو بوده است. این بخشی به دلیل مشکلات سیاسی ـ اقتصادی در کشورهای همسایه و بخشی به دلیل صبر و احتیاط سازندگان در فضای پیش و پسا انتخاباتی گرجستان است.