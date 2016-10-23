پدافند غیرعامل راهکار مقابله با جنگ نرم دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی ایرانی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی که به مناسبت هفته پدافند غیرعامل برگزار شد، اظهار کرد: پدافند غیرعامل در مقابل پدافند عامل قرار دارد که برای خنثیسازی حربههای دشمن به کار گرفته میشود.
ایرانی با اشاره به اقدامات و تلاشهای دشمن در جهت نفوذ به حوزههای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اعتقادی ملت ایران اسلامی، عنوان کرد: تأثیرات این نفوذ بهمراتب مخربتر از جنگ نرم و مقابله مستقیم با دشمن است.
وی با تأکید بر اینکه دشمن در جنگ نرم، اعتقادات ما را مورد هجمه قرار داده است، تصریح کرد: نمونهای از شبیخون فرهنگی و جنگ روانی که دشمن علیه اعتقادات مردم به راه انداخته است را در ایام محرم شاهد هستیم که دشمن با طرح سؤالات انحرافی در تلاش برای مخدوش کردن ذهن جوانان ایران اسلامی است.
جانشین پدافند غیرعامل خراسان شمالی بر بالا بردن توان دفاعی و آمادگیهای لازم در پدافند غیرعامل تأکید کرد و گفت: پایبندی به اصول اعتقادی، راهکار مقابله با دشمن قسمخوردهای است که با اساس نظام اسلامی مخالف است.
حل مسائل منطقه با مداخله دیپلماسی ایران امکانپذیر است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماععی استاندار خراسان شمالی اشارهای نیز به توافق برجام داشت و تصریح کرد: دروغگویی استکبار جهانی و صهیونیست بینالملل در جریان برجام به دنیا ثابت شده است.
ایرانی با اشاره به کارشکنیهایی که علیه ایران اسلامی اعمال شد تا مانع موفقیت در برجام شویم، عنوان کرد: نباید توفیقاتی که در برجام حاصل شد را به هیچانگاریم، چراکه آل سعود، عمارات، قطر و کشورهایی از این قبیل، چهره خبیث خود را نشان دادند و هرزمانی که دشمن ناراحت شد، نشان میدهد ما مسیر را درست رفته و موفق عمل کردهایم.
وی رسیدن به خودکفایی، ایجاد روحیه خودباوری، حفظ استقلال کشور و نظام و همچنین حفظ تمامیت ارضی کشور را از برکات جنگ تحمیلی برشمرد و افزود: این توفیقات باجان افشانی شهدا رقم خورد که امروز لازم است جوانان ایران اسلامی ضمن آشنایی با پدافند غیرعامل در جهت حفظ این دستاوردها تلاش کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با اشاره به اینکه پس از برجام توانستیم از فضای انزوایی که برای ملت ایران ایجادشده بود عبور کنیم، اظهار کرد: امروز حل کوچکترین مسئلهای در منطقه بدون حضور ایران امکانپذیر نیست و دیپلماسی فعال ایران اسلامی در این منطقه، نشان از حضور ارزشمند نظام در عرصههای مختلف دارد.
ایرانی با تأکید بر اینکه دشمن از هر ابزاری برای آسیب به حوزههای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اعتقادی و غیره استفاده میکند، بر ضرورت آشنایی با پدافند غیرعامل تأکید کرد و گفت: اگر هر فردی در حوزه فعالیت خود اعم از دانشآموز، معلم، کارمند و غیره، به وظیفه خود بهدرستی عمل کند، دشمن نمیتواند به علم، دانش و پیشرفت کشور ضربه بزند.
تغییرات مدیریتی خراسان شمالی هنوز ادامه دارد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی در مورد انتصاب فرماندار اسفراین گفت: تصمیمی مقطعی گرفتهشده و این جابجایی صورت گرفته، بنابراین هر زمان که نظام فردی را برای خدمتگزاری برای پستی تشخیص بدهد باید آن را پذیرفت.
ایرانی از شناسایی فردی که با انتساب نامه خود به استاندار خراسان شمالی، اقدام به انتشار آن نامه جعلی در فضای مجازی و تشویش اذهان عمومی کرده بود خبر داد و اظهار کرد: این فرد با کمک پلیس فتای استان شناساییشده است.
وی با اشاره به شاخصههایی که برای جابجایی مدیران در نظر گرفته میشود، عنوان کرد: در خصوص فرماندار اسفراین تلاش شده است تا از تجربه افراد توانمند برای این پست استفاده شود تا بتواند سیاستهای دولت را در آن منطقه دنبال و به مردم خدمترسانی کند.
این مسئول با تأکید بر اینکه دیدگاه استاندار خراسان شمالی در این انتصاب، دیدگاهی توسعهای است، گفت: در سطح فرمانداران و بخشداران و مدیران برخی دستگاههای اجرایی استان، این جابجایی صورت خواهد گرفت که منجر به ارتقاء آن حوزه خدمتی میشود.
ایرانی از رسانهها بهعنوان رکن چهارم دموکراسی یادکرد و افزود: رسانهها پل ارتباطی مردم با مسئولان هستند و در شرایطی که حزب فعال در خراسان شمالی کمتر است، رسانهها میتوانند نقطه نظرات، مشکلات، انتقاد و پیشنهادات مردم را به گوش مسئولان برسانند.
نظر شما