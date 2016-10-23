نتایج مسابقه همایش «مهمان مهر» در استان کرمانشاه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، به مناسبت پنجمین سالگرد سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه، روز پنجشنبه ۲۹ مهر ماه، همایش «مهمان مهر» در تالار انتظار کرمانشاه با حضور مدیران، کارمندان و جمعی از اقشار مردم برگزار شد.

در این مراسم معصومه حسنی خونسار مدیرکل کتابخانه های عمومی استان به همراه جمعی از کارکنان این اداره حضور داشتند.

طی این مراسم، مسابقه ای با طرح پرسشی از سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه از سوی اداره کل کتابخانه های عمومی استان برگزار شد.

پس از جمع آوری قریب به ۲۵۰ عدد پاسخنامه از سوی مسئولین برگزاری همایش، طی مراسمی با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی و جمعی از کارشناسان ستاد، از میان پاسخ های صحیح، ۲۰ نفر به قید قرعه برگزیده شدند که اسامی آن ها به شرح ذیل است:

۱- عظیم علی رحیمی ۲- اکرم رحمتی منش ۳- سلیم بشیری ۴- پریسا مرادی ۵- مجتبی عسگری ۶- سمیه حیدری ۷- حسین ملکی ۸- سارا بهرامی ۹- منا عظیمی ۱۰- مهرداد حسین پور ۱۱- معصومه زارعی ۱۲- نسرین احمدی ۱۳- فاطمه رفیق آبادی ۱۴- مهدی عزیزی ۱۵- سیامک میرزایی ۱۶- کیوان امیریان ۱۷- نگین گرشاسبی ۱۸- اسفندیار رشیدی ۱۹- حسین محمدی ۲۰- فاطمه سادات کامیابی

گفتنی است، اسامی فوق می توانند از روز شنبه ۸ مهر ماه، با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر با حضور در اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه واقع در بلوار مصطفی امامی- طبقه دوم کتابخانه عمومی امیرکبیر- واحد فرهنگی، نسبت به دریافت جوایز خود اقدام کنند.