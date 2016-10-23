۳۶ واحد تولیدی در اردبیل منتظر دریافت تسهیلات بانکی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد عابد ظهر یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت و راهبردی اقتصاد مقاومتی شهرستان اردبیل تصریح کرد: روند پرداخت تسهیلات بانکی مطلوب نیست و واحدها به دو دلیل قادر به دریافت تسهیلات نیستند.
وی افزود: هر چند در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی پرداخت تسهیلات واحدها پیگیری میشود و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در مشکلات دیگر از جمله مشکلات حقوقی مداخله ندارد اما در پرداخت تسهیلات نیز با مشکل مواجه هستیم.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دو مشکل جدی دریافت تسهیلات را وثیقه بانکی و ارزشافزوده ۹ درصد برشمرد و گفت: در حال حاضر نرخ بهره تسهیلات ۱۸ درصد است و به اضافه ۹ درصد ارزشافزوده واحد تولیدی قادر به تهیه فاکتور نیست.
عابد افزود: در سایت سازمان از شهرستان اردبیل ۲۳۰ متقاضی برای دریافت تسهیلات نامنویسی داشتند که ۱۹۴ واحد موردپذیرش بانکها قرار گرفته است.
وی متذکر شد: تسهیلات سرمایه در گردش با هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال برای ۱۶۰ واحد تولیدی و تسهیلات برای طرحهایی با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت به ارزش ۲۷۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای ۳۴ واحد تقاضا شده است.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تأکید کرد: در مجموع ۷۹ طرح با ۸۹۱ میلیارد ریال برای دریافت تسهیلات مصوب شدند در حالی که عملاً تسهیلات با ۴۰۱ میلیارد و ۶۹۰ میلیون ریال برای ۳۴ واحد پرداخت شده است.
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