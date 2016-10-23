گردشگری بین شهری سواحل مازندران پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش رضوانی پیش از ظهر یکشنبه اظهار داشت: در این طرح موضوع‌های گردشگری در دو بعد گردشگری بین‌شهری سواحل دریای خزر و فرا منطقه‌ای دیده‌شده و از سوی سازمان بنادر پیگیری می‌شود.

وی از تهیه ۶۰۰ نقشه و انجام پهنه‌بندی‌های آن در سواحل استان خبر داد و گفت: سازمان بنادر مازندران آمادگی انجام مطالعه‌های طرح‌های گردشگری از رامسر تا گمیشان را دارد.

رضوانی عنوان کرد: سازمان بنادر درزمینهٔ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دریایی در بخش صدور مجوز و مکان‌یابی وارد می‌شود و جانمایی و معرفی سرمایه‌گذاران به عهده فرمانداران و شهرداران منطقه است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران از آزادسازی ۲۲ کیلومتر سواحل دریای خزر در غرب مازندران خبرداد و بابیان اینکه سازمان بنادر، سازمانی غیرانتفاعی است، گفت: بر اساس قانون حق نظارت در اجرا و بهره‌برداری در رودخانه‌ها و دریاها بر عهده سازمان بنادر گذاشته‌شده است.

وی افزود: طرح جامع ساماندهی سواحل کشور یک سند فرابخشی است که با اهداف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره‌برداری عمومی و.. تهیه‌شده و اجرای آن در جهت حفاظت از دریا بسیار تأثیرگذار است.

رضوانی اضافه کرد: در اواخر سال ۹۲ طرح ساماندهی و مدیریت سواحل به اجرا درآمده و انجام مدیریت یکپارچه، بررسی روش‌های مختلف حفاظتی از نوار ساحلی مازندران در برابر تأثیرهای ناشی از وقوع پدیده‌های دریایی، تدوین سیاست‌های داخلی ساحل و کمک بر ایجاد هماهنگی و ... ازجمله اهداف این طرح است.