طرح «سلامت دهان و دندان» در خرمشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز یکشنبه با حضور رئیس شبکه بهداشت و درمان خرمشهر، مسئول واحد سلامت دهان و دندان معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی آبادان و برخی معاونین و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش خرمشهر، زنگ سلامت دهان و دندان در دبستان پسرانه شاهد فتح خرمشهر به صدا درآمد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان خرمشهر در این آیین با اشاره به اجرای طرح وارنیش فلوراید در مدارس برای کاهش بیماری های دهان و دندان، اظهار کرد: سال گذشته بالغ بر هفت هزار و ۶۰۰ دانش آموز تحت این طرح قرار گرفتند و امسال نیز این طرح قرار است از مهرماه امسال در دو نوبت و طی شش ماه اجرایی شود.

کامران سالمی بر اهمیت توجه به مقوله بهداشت و سلامت دهان و دندان به ویژه در کودکان تاکید کرد و گفت: در سیستم سلامت گروه سنی کودکان و نوجوانان به عنوان گروه هدف پایه در نظر گرفته شده و از اهمیت خاصی برخورداراست و با توجه به اینکه آمار نشان می دهد که یکی از شایع ترین بیماری های مزمن دوران کودکی مشکلات دهان و دندان است و دانش آموزان به طور متوسط در بدو ورود به مدارس، چهار تا پنج دندان پوسیده دارند، باید پایه های بحث سلامت دهان و دندان را در دروان ابتدایی پایه گذاری کرد.

وی به انعقاد تفاهمنامه میان دو وزارتخانه آموزش و پرورش و بهداشت با هدف کاهش بیماری های دهان و دندان اشاره کرد و افزود: در پی این تفاهنامه وزارت آموزش و پرورش وظیفه خود دیده که در مقوله بهداشت و دهان و دندان ورود کرده و بهترین گروه، دانش آموزان گروه سنی ۶ تا ۱۲ سال انتخاب شده است.

به گزارش مهر، امروز در نخستین روز از اجرای طرح سلامت دهان و دندان در خرمشهر، در مدرسه شاهد فتح این شهرستان طرح وارنیش فلوراید تراپی و فیشورسیلانت اجرا شد و قرار است در تمام مدارس ابتدایی شهری و روستایی این شهرستان طی دو نوبت اجرایی شود.

فلورایدتراپی استفاده از ماده فلوراید بر روی دندان های کودکان و به طور عمده در دندان ۶ در گروه سنی ۶ تا ۱۴ سال است که به عنوان راهکاری برای استحکام دندان ها و پیشگیری از پوسیدگی ها کاربرد دارد.

فیشورسیلانت یا شیاربندی دندان نیز دیگر عملیات دندان پزشکی که در طی آن شیارهای دندان ها به خصوص در دندان ششم(نخستین دندان آسیاب) گرفته می شود تا مانع مشکلات دندانی همچون پوسیدگی شود.