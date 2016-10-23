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۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۵۸

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

اجرای طرح «غربالگری تنبلی چشم» در بیش از ۱۰۰۰ پایگاه سنجش لرستان

اجرای طرح «غربالگری تنبلی چشم» در بیش از ۱۰۰۰ پایگاه سنجش لرستان

خرم آباد- معاون پیشگیری بهزیستی لرستان از اجرای طرح «غربالگری تنبلی چشم» در بیش از هزار پایگاه سنجش بهزیستی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابتسام داشی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح غربالگری تنبلی چشم به منظور شناسایی کودکان ۳ تا ۶ سال مبتلا به تنبلی چشم در هزار و ۱۰۰ پایگاه سنجش سطح استان لرستان کلید خورد.

وی با تبیین اهداف این طرح گفت: به منظور شناسایی و درمان عارضه تنبلی چشم در بین کودکان ۳ تا ۶ سال استان، با همکاری آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی از یک آبان ماه تا ۳۰ آذر ماه امسال در همه مهدهای دولتی و خصوصی، مراکز پیش دبستانی آموزش و پرورش و خانه های بهداشت مناطق روستایی، کارشناسان آموزش دیده اقدام به شناسایی کودکان دچار عارضه بینایی می کنند.

معاون پیشگیری بهزیستی لرستان افزود: حدود هزار و ۱۰۰ پایگاه سنجش در سطح استان با هزار و ۴۰۰ نفر کارشناس، کار غربالگری کودکان را انجام می دهند و پیش بینی می شود امسال حدود ۹۰ هزار نفر از کودکان ۳ تا ۶ سال، معادل ۸۰ درصد جمعیت هدف استان غربالگری شوند.

داشی میزان کودکان غربالگری شده در سال گذشته را ۷۴ هزار و ۵۰۰ نفر اعلام و گفت: ۵۳۱ نفر از آنها مبتلا به تنبلی چشم تشخیص داده شدند که برای سیر مراحل درمان  به مراکز بهداشتی معرفی شدند.

وی افزود: میزان غربالگری تنبلی چشم در سال ۹۳ نیز ۵۶ هزار کودک بوده که در سال ۹۴ رشد ۱۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن ار داشته ایم.

معاون پیشگیری بهزیستی لرستان از خانواده های دارای کودک ۳ تا ۶ سال خواست که با حضور در نزدیکترین مرکز سنجش محل سکونت خود در شناسایی کودکان مبتلا به عارضه تنبلی چشم بهزیستی را یاری کنند.

کد مطلب 3803594

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