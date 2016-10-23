ورود دادگستری به موضوع ضرب و شتم دانش آموز استثنایی بم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صادق زاده پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص انتشار عکس و مطلبی در زمینه «تنبیه دانش آموز استثنایی در خوابگاه کودکان معلول و بی سرپرست سپهر بم» اظهار کرد: فرد مضروب در گذشته به دلیل متارکه پدر و مادر در منزل عمه اش سکونت داشته که به دلیل اعتیاد شوهر عمه به مرکز خیریه سپهر انتقال داده می شود.

وی با اشاره به اینکه این دانش آموز از ابتدا دچار مشکل عقب ماندگی ذهنی خفیف بوده است، افزود: بر اساس تست های رفتاری که صورت گرفت این کودک استثنایی ۱۵ ساله به این مرکز انتقال داده شد.

وی ادامه داد: به دلیل خفیف بودن عقب ماندگی ذهنی فرد گفته شده تصمیم بر این شد که این دانش آموز در مدرسه معمولی تحصیل کند.

صادق زاده با یادآوری این نکته که افراد دچار این بیماری از نظر جسمی رشدی بیشتر از افراد عادی دارند، گفت: عصر جمعه در خوابگاه کودکان معلول و بی سرپرست سپهر بم به دلیل اختلافات و بیان برخی الفاظ بین فرزندان پسر مقیم در خوابگاه نزاعی شکل می گیرد و منجر به مجروح شدن این فرد می شود.

وی ادامه داد: هیچ سند و شواهدی دال بر کوتاهی مرکز و نقش داشتن مربی در این ماجرا به دست نیاوردیم و این ادعا براساس صحبت های فرد مضروب و ۲۵ فرزند پسر مقیم در خوابگاه است.

صادق زاده گفت: براساس گفته های این افراد این نزاع به دلیل اختلالات رفتاری شکل گرفته و اکثرا بر این مسئله که مقصر نزاع فرد مضروب بوده است اتفاق نظر داشتند.

وی از صدور بیانیه ای از سوی بهزیستی در این خصوص خبر داد و افزود: به دلیل حساسیت موضوع بلافاصله شخصا با دادستان بم تماس برقرار کرده و برای اینکه حقی از این کودک تضییع نشود خواستار پی گیری موضوع از طریق کارشناسان دادگستری شدم.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: بر این اساس مقرر شد دادستان بم به صورت مدعی العموم در این مسئله ورود پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه خیریه سپهر خصوصی بوده و توسط افراد سرشناس کشور اداره می شود، گفت: مهم ترین مسئله رعایت حقوق فرزندان بوده و اگر مدرکی دال بر اینکه این قضاوت اشتباه بوده است وجود داشته باشد با کمال میل می پذیریم.

صادق زاده ادامه داد: ظهر امروز جلسه ای با حضور دادستان بم، مربیان و فرزندان پسر مقیم خوابگاه سپهر برگزار می شود تا کارشناسان دادگستری اظهارات آنها را شنیده و تصمیم گیری کنند.

وی ادامه داد: حضور این فرد در این مرکز به نفع خودش بوده است چراکه اگر در مرکزی که افراد دچار عقب ماندگی شدیدتری بودند حضور داشت آسیب بیشتری می دید.

صادق زاده با اشاره به اینکه این فرد در گذشته متحمل مشکلات روحی شده بود، گفت: این دانش آموز استثنایی ۱۵ ساله تحت نظر مشاور و مربی بوده است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان افزود: بروز اینگونه نزاع ها طبیعی بوده و حتی در منازل و مدارس هم رخ می دهد این اتفاقات به ویژه در افراد دچار عقب ماندگی ذهنی، بد سرپرست یا بی سرپرست در رنج سنی ۱۵ تا ۱۸ سال غیرعادی نیست.

صادق زاده گفت: زمانی که مربی برای ساماندهی با این وضعیت وارد عمل شده به دلیل تعداد زیاد بچه ها موفق به کنترل شرایط نشده است.

وی با اشاره به اینکه سپهر مرکزی وسیع بوده که از بچه های بدسرپرست و بی سرپرست نگهداری می کند، ادامه داد: مراکزی که ویژه نگهداری از کودکان با رفتارهای ستاره دار است باید از نظر رفتاری توجه و مراقبت بیشتری از بچه ها داشته باشند.