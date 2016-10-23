گردشگری دریایی مهمترین مزیت مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شعبان سروری پیش از ظهر یکشنبه در نشست آزادسازی سواحل و مهندسی آن در فرمانداری رامسر گفت: مهمترین مزیت شمال کشور بهویژه استان مازندران، دریای خزر است و وجود ۲۰ کیلومتر در رامسر نشان از یک ظرفیت عظیم گردشگری دریایی داشته و احیای آن در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال مؤثر است.
وی با اشاره به وجه گردشگری رامسر اضافه کرد: رامسر یکی از قطبهای گردشگری کشور محسوب شده و ظرفیت ساخت اسکله تفریحی در کنار فرودگاه این شهرستان وجود دارد.
سروری بابیان اینکه حفاظت و آزادسازی سواحل، تکلیف قانونی و شرعی است، تصریح کرد: در این زمینه باید با جدیت ورود کرده و ساختوسازهای غیرمجاز در سواحل جلوگیری کنیم.
فرماندار رامسر با تأکید براینکه باید از ظرفیتهای قانونی در جهت بهرهگیری از سواحل استفاده کنیم، گفت: محیطزیست دریایی از دیگر موضوعهای مهمی است که باید به آن توجه ویژه شده و محافظت از آن بهدرستی انجام شود.
وی با اشاره به آلودگیهای موجود دریای خزر، افزود: دریاچه خزر به دلیل اینکه یک آبگیر ویژه با گونههای آبزی گوناگون و منحصربهفرد است که محافظت از آن بدون همکاری دستگاههای مرتبط ممکن نیست.
سروری بابیان اینکه نگاه توسعهای خوبی در ساماندهی سواحل در سازمان بنادر وجود دارد، اظهار داشت: جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز در سواحل و آزادسازی آن عزم جدی و همراهی همه دستگاههای اجرایی را میطلبد.
نظر شما