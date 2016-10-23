  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۴۷

مدیرعامل بیمه روستائیان و عشایر کهگیلویه و بویراحمد:

۷۸۰۰۰نفر از مردم استان تحت پوشش بیمه روستاییان و عشایرقرار دارند

۷۸۰۰۰نفر از مردم استان تحت پوشش بیمه روستاییان و عشایرقرار دارند

یاسوج- مدیرعامل صندوق بیمه روستائیان و عشایر کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۷۸ هزار نفر از مردم استان تاکنون تحت پوشش بیمه روستاییان و عشایر قرار گرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی کریمی پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای عشایر شهرستان بویراحمد افزود: این تعداد شامل ۱۹ هزار و ۵۰۰ خانوار عشایر و روستایی استان است.

وی امکان نقل و انتقال سوابق بیمه‌شده، دریافت مستمری سالمندی پس از ۱۵ سال پرداخت حق بیمه با داشتن ۶۵ سال سن و پرداخت دو برابر سهم بیمه‌شده توسط دولت را از مزایای بیمه عشایر و روستائیان عنوان کرد.

کریمی افزود: این استان در جذب آمار بیمه‌شدگان رتبه چهارم کشوری را دارد و همکاری اعضای شورای عشایر شهرستان بویراحمد در فرهنگ‌سازی مزایای بیمه صندوق روستاییان و عشایر بسیار موثر است.

وی تصریح کرد: تمام مشاغل خانگی در مناطق روستایی مورد حمایت صندوق قرار می‌گیرند و کارفرمایان مشاغل خانگی نیز می‌توانند از مزایای صندوق استفاده کنند.

کد مطلب 3803604

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها