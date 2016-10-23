۷۸۰۰۰نفر از مردم استان تحت پوشش بیمه روستاییان و عشایرقرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی کریمی پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای عشایر شهرستان بویراحمد افزود: این تعداد شامل ۱۹ هزار و ۵۰۰ خانوار عشایر و روستایی استان است.
وی امکان نقل و انتقال سوابق بیمهشده، دریافت مستمری سالمندی پس از ۱۵ سال پرداخت حق بیمه با داشتن ۶۵ سال سن و پرداخت دو برابر سهم بیمهشده توسط دولت را از مزایای بیمه عشایر و روستائیان عنوان کرد.
کریمی افزود: این استان در جذب آمار بیمهشدگان رتبه چهارم کشوری را دارد و همکاری اعضای شورای عشایر شهرستان بویراحمد در فرهنگسازی مزایای بیمه صندوق روستاییان و عشایر بسیار موثر است.
وی تصریح کرد: تمام مشاغل خانگی در مناطق روستایی مورد حمایت صندوق قرار میگیرند و کارفرمایان مشاغل خانگی نیز میتوانند از مزایای صندوق استفاده کنند.
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