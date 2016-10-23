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۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۴۸

فرمانده انتظامی گرگان:

حفاران غیرمجاز در گرگان دستگیر شدند

حفاران غیرمجاز در گرگان دستگیر شدند

گرگان- فرمانده انتظامی گرگان گفت: حفاران غیرمجاز اشیاء عتیقه در گرگان دستگیر شدند.

سرهنگ رضا عسگری در گفتگو با مهر اظهار کرد: حفاران غیرمجاز اشیاء عتیقه در گرگان دستگیر و اشیاء کشف‌شده به میراث فرهنگی تحویل شد.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های رسیده فردی ناشناس در یکی از واحدهای مسکونی خیابان شهدا بود که کلانتری ۱۳ گرگان به‌صورت ویژه وارد این موضوع شد.

فرمانده انتظامی گرگان تصریح کرد: در تحقیقات محسوس و نامحسوس از منزل مسکونی مشخص تعدادی از افراد مشغول کندن زمین هستند که با هماهنگی با مراجع قضایی وارد منزل شدیم.

عسگری گفت: در این خصوص چهار نفر که در حال حفاری اشیاء عتیقه بودند دستگیر شدند.

به گفته وی، همزمان چهار قطعه اشیای عتیقه سفالی شکسته به همراه ادوات جرم مانند بیل، کلنگ و چرخ چاه‌کنی کشف شد که اشیاء عتیقه به میراث فرهنگی تحویل شد.

کد مطلب 3803609

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