حفاران غیرمجاز در گرگان دستگیر شدند

سرهنگ رضا عسگری در گفتگو با مهر اظهار کرد: حفاران غیرمجاز اشیاء عتیقه در گرگان دستگیر و اشیاء کشف‌شده به میراث فرهنگی تحویل شد.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های رسیده فردی ناشناس در یکی از واحدهای مسکونی خیابان شهدا بود که کلانتری ۱۳ گرگان به‌صورت ویژه وارد این موضوع شد.

فرمانده انتظامی گرگان تصریح کرد: در تحقیقات محسوس و نامحسوس از منزل مسکونی مشخص تعدادی از افراد مشغول کندن زمین هستند که با هماهنگی با مراجع قضایی وارد منزل شدیم.

عسگری گفت: در این خصوص چهار نفر که در حال حفاری اشیاء عتیقه بودند دستگیر شدند.

به گفته وی، همزمان چهار قطعه اشیای عتیقه سفالی شکسته به همراه ادوات جرم مانند بیل، کلنگ و چرخ چاه‌کنی کشف شد که اشیاء عتیقه به میراث فرهنگی تحویل شد.