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۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۱۵

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر اردبیل مطرح کرد؛

امدادرسانی به ۱۸ حادثه جاده‌ای در اردبیل

امدادرسانی به ۱۸ حادثه جاده‌ای در اردبیل

اردبیل - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل گفت: در طول مهر ماه سال جاری به ۱۸ مورد حادثه جاده‌ای در سطح استان اردبیل امدادرسانی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر اردبیل بهرام غیبی با اعلام این خبر افزود: در این حوادث ۷۲ نفر از هموطنان مصدوم شده بودند که توسط نجاتگران هلال‌احمر به آنها امدادرسانی شده است.

وی تصریح کرد: ۷۰ نفر از هموطنان در این حوادث توسط هلال‌احمر درمان سرپایی یافته و ۱۹ نفر نیز توسط عوامل این جمعیت به مراکز درمانی و بیمارستانی انتقال یافته‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان  با اشاره به تجهیزات و امکانات به کار گرفته شده در این حوادث ادامه داد: برای امدادرسانی به این حوادث ۱۸ دستگاه آمبولانس و ۷۲ نفر نیروی امدادی به کار گرفته شدند.

غیبی با اشاره به اینکه در طول ماه گذشته به یک مورد حادثه کوهستان امدادرسانی شده است، افزود: در این حادثه یک نفر مصدوم شده بود که توسط عوامل امدادی به مرکز درمانی انتقال یافت.

کد مطلب 3803610
محمد میرزایی ناطق

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