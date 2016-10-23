به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر اردبیل بهرام غیبی با اعلام این خبر افزود: در این حوادث ۷۲ نفر از هموطنان مصدوم شده بودند که توسط نجاتگران هلال‌احمر به آنها امدادرسانی شده است.

وی تصریح کرد: ۷۰ نفر از هموطنان در این حوادث توسط هلال‌احمر درمان سرپایی یافته و ۱۹ نفر نیز توسط عوامل این جمعیت به مراکز درمانی و بیمارستانی انتقال یافته‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان با اشاره به تجهیزات و امکانات به کار گرفته شده در این حوادث ادامه داد: برای امدادرسانی به این حوادث ۱۸ دستگاه آمبولانس و ۷۲ نفر نیروی امدادی به کار گرفته شدند.

غیبی با اشاره به اینکه در طول ماه گذشته به یک مورد حادثه کوهستان امدادرسانی شده است، افزود: در این حادثه یک نفر مصدوم شده بود که توسط عوامل امدادی به مرکز درمانی انتقال یافت.