به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته اطلاعرسانی بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، جانمایی الکترونیکی نمایشگاه امسال از ساعت ۹ صبح دوشنبه سوم آبان و از طریق وبسایت نمایشگاه مطبوعات به نشانی (pressexpo.ir) آغاز میشود و تا ساعت ۱۶ ادامه دارد.
بنا بر این گزارش، غرفههای برتر سال گذشته و رسانههای برتر در طرح رتبه بندی (۱۰ روزنامه اول، ۵ خبرگزاری اول و ۵ پایگاه خبری اول) از ساعت ۹ تا ۱۰ در اولویت جانمایی هستند. همچنین غرفههای فعال نمایشگاه سال ۹۴، از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰.۳۰ دقیقه میتوانند جانمایی انجام دهند و سایر رسانهها از ساعت ۱۱ تا ۱۶ امکان جانمایی الکترونیک دارند.
در جدول زیر علاوه بر نام رسانههای حاضر در نمایشگاه بیست و دوم، رسانههای اولویتدار نیز با عدد یک و دو مشخص شدهاند که رسانههای اولویت اول (ساعت ۹ تا ۱۰) و رسانههای اولویت دوم (ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰) امکان جانمایی در گروه خودشان را دارند.
بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات ۱۴ تا ۲۱ آبان از ساعت ۹.۳۰ تا ۲۰.۳۰ در مصلای بزرگ تهران میزبان علامندان است. برای مشاهده فهرست نهایی رسانههای حاضر در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات همراه با اولویتهای جانمایی اینجا را کلیک کنید.
