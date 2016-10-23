به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان، مسعود مصدقی اظهار کرد: با توجه به پیش بینی افزایش استقبال زوار عتبات عالیات و افزایش ترددها از مرزهای استان به عراق، ارائه آموزش های لازم به مدیران فنی و اعمال نظارت های لازم است.

وی اضافه کرد: کنترل سلامت فنی خودروهای عمومی قبل از سفر، آموزش کمک های اولیه و نحوه امدادرسانی صحیح به مجروحین و بیماران در راهها توسط رانندگان اتوبوس ها و سایر ناوگان حمل و نقل عمومی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان از مهمترین اهداف این کارگاه یک روزه بود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان افزود: در این کارگاه ضمن تشریح انواع نقایص فنی وسایل نقلیه و تجهیزاتی ایمنی که ضرورت دارد در وسایل نقلیه وجود داشته باشد، به نقش انواع تخلفات در بروز یک تصادف اشاره شد.

مصدقی ادامه داد: ۱۷۱ تخلف حادثه ساز مشخص شده، که نقص فنی سیستم روشنایی، ترمز، صاف بودن لاستیک ها، عدم تنظیم فرمان، خستگی و خواب آلودگی، مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر و توهم زا، سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز که این پنچ عامل از اصلی ترین عامل های بوجود آمدن تصادفات جاده ای شناسایی شده است.

در پایان این کارگاه آموزشی، برخی دستورالعمل ها مانند نحوه اجرای سامانه سپهتن(سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان عمومی) و دستورالعمل مدیران فنی تشریح شد.