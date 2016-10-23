بانوی قزوینی به اردوی تیم ملی فوتبال دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، ندا رحمانی با نظر کادر فنی به اردوی تیم ملی فوتبال زیر ۱۹ سال بانوان پیش از اعزام به مرحله مقدماتی رقابت های قهرمانی جوانان آسیا فراخوانده شد.

اردوی تیم ملی زیر ۱۹ سال بانوان از ۳ تا ۷ آبان در کمپ تیم های ملی برگزار می شود.

لیگ دسته سوم فوتبال کشور

نماینده استان در بازی هفته سوم لیگ سه فوتبال کشور امروز به میدان می رود.

در بازی این هفته تیم سرخ جامگان آریا قزوین در خانه برابر اتحاد قم صف آرایی می کند.

این بازی ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه سردار آزادگان برگزار می شود.

رامندی به همراه تیم ملی سپک تاکرا نایب قهرمان جهان شد

تیم ملی سپک تاکرا کشورمان که در ترکیب خود از رامین رامندی ورزشکار قزوینی بهره می برد در بخش ایونت در فینال با پذیرفتن شکست مقابل تیم پرقدرت هند به نشان با ارزش نقره دست یافت.

این رقابت ها در تایلند برگزار شد.

سرمربی تیم فوتبال کاسپین قزوین استعفا کرد

یوسف نادریان سرمربی تیم فوتبال کاسپین قزوین پس از شکست تیمش برابر هف سمنان از سمت خود کناره گیری و استعفا کرد.

تیم کاسپین با هدایت نادریان در هفت بازی خود در لیگ دو شش امتیاز کسب کرده بود.

رضا علیپور ناکام بزرگ جام جهانی سنگنوردی سرعت

در پایان رقابت های جام جهانی سنگنوردی در مرحله هشتم در ژیامن چین، رضا علیپور سنگنورد ملی پوش قزوینی که در مرحله ۸/۱ نهایی رکورد خوبی از خود بجای گذاشته بود؛ بر اثر سقوط از مسیر حذف شد.

در این مرحله رضا علیپور با رکورد ۶.۲۰ برترین رکورد را زد و به مرحله ۱.۴ راه یافت.

رضا علیپور در رقابت با قهرمان روس استانیسلاو کوکورین براثر سقوط از مسیر از راهیابی به نیمه نهایی بازماند و در عین شایستگی حذف شد و در نهایت در جایگاه هشتم ایستاد.