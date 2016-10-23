گسترش روابط گردشگری ایران و هلند/تهران مقصد جدید هلندی ها

به گزارش خبرنگار مهر، تیر ماه امسال سفیر هلند با معاونان رئیس جمهور ملاقاتی انجام داد یکی از این دیدارها، دیدار وی با معاون حقوقی رئیس جمهور بود که زمینه‌های همکاری دو کشور در امور حقوقی و دیگر عرصه‌ها از جمله راهکارهای مدیریت استحصال و مصرف آب بررسی شد.

در شهریور ماه هم علی کرد آبادی رایزن اقتصادی سفارت ایران در کشور هلند در دیدار با معاون گردشگری و فعالان گردشگری اصفهان اعلام کرد: تا کنون با بیش از ۶۰۰ شرکت هلندی در حوزه های اقتصاد و گردشگری مذاکره داشته ایم، جالب است که اعلام کنم هلندیها برنامه ای ۳ ساله جهت آغاز همکاری با ایرانیان تدارک دیده اند.با توجه به اینکه اینجانب مأموریت خود را پیش از توافق برجام در اروپا آغاز کردم، هم اکنون شاهد تفاوت جدی دیدگاه اروپائیان پس از برجام هستم، و با توجه به اینکه هلند یکی از کشورهای تأثیرگذار در حوزه جامعه اروپا است، دریافته ایم که مقامات اقتصادی و سیاسی هلند بسیار مشتاق همکاری با ایران به ویژه در حوزه گردشگری هستند.

اما روابط بین دو کشور با رفت و آمد مسئولان گویا وارد فصل جدیدی شده است چرا که غیر از بازارهای روسیه، ترکیه، چین و ... کشور دیگری که سازمان میراث فرهنگی در نظر دارد تا یکی از بازارهای هدف گردشگری ایران شود، هلند است به همین دلیل شهریور ماه امسال مسعود سلطانی‌فر، رییس سازمان میراث فرهنگی که به هلند سفر کرده بود، با بوسمیکر، وزیر آموزش فرهنگ و علوم این کشور در شهر لاهه ملاقات کرد. در این ملاقات مسائل مختلف مربوط به روابط فرهنگی دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و رییس سازمان میراث فرهنگی از ظرفیت‌های متنوع موجود در کشورمان در زمینه میراث فرهنگی، موزه‌داری و صنایع دستی و گردشگری، اعلام آمادگی کرد که در تمام این عرصه‌ها همکاری‌های بیشتری میان دو کشور شکل گیرد. طرف هلندی نیز ضمن استقبال از ایده یاد شده و بیان برخی ظرفیت‌های موجود در هلند،پیشنهاد کرد که سفیران دو کشور و مدیران بخش‌های مختلف از سوی دو طرف زمینه انجام این همکاری‌ها را فراهم کنند.

روابط فرهنگی دو کشور درحالی رو به گسترش است که مرکز تجاری وفرهنگی ایران و هلند (INTCC) که توسط بخش خصوصی تاسیس شده بود نیز توسط رئیس سازمان میراث فرهنگی افتتاح شد. با این اقدام اکنون ایران در کشور هلند دارای یک مرکز فرهنگی نیز شده است.

مذاکره با یونسکو درباره تبلیغ جاذبه های ایران

به دنبال گسترش روابط بین ایران و هلند، هواپیماهای KLM نیز وارد کشور شدند و از شب گذشته اولین پرواز از آمستردام به سمت تهران در فرودگاه امام خمینی(ره) به زمین نشست. این پرواز برای اولین بار پس از سه سال انجام شد تا گردشگری بین دو کشور پس از رفت و آمد مسئولان دو طرف رونق پیدا کند و از این به بعد روابط فرهنگی ، تعاملات تجاری و گردشگری بین دو کشور افزایش یابد.

به همین دلیل مسئولان KLM پیش از ظهر روز یکشنبه در هتل آزادی پارسیان به بررسی شرایط گردشگری ایران و هلند و توضیح درباره انجام پروازهای مستقیم پرداختند. در این برنامه RENE DEGROOT مدیر ارشد اجرایی KLM در گفتگو با خبرنگاران از انتشار مجله ای در هواپیماهایی که به مقصد ایران پرواز خواهند داشت خبر داد که قرار است از ماه می درباره ۲۱ اثر تاریخی و جهانی ایران مطالبی را منتشر کند و به معرفی جاذبه های ایران به هلندی ها بپردازد.

او گفت: مذاکراتی با یونسکو انجام داده ایم و توافق شده است که چون ایران ۲۱ اثر تاریخی جهانی دارد مقالات بلندی در مجله هواپیماها منتشر شود. پیش از این هواپیمایی ایرفرانس نیز چنین کاری را درباره اصفهان انجام داده بود همچنین از زمانی که قرار شد تا پرواز مستقیم به سمت تهران برگزار شود کمپینی برای معرفی جاذبه های ایران تشکیل شده است تا جاذبه های ایران معرفی شود. از نظر ما بسیار مهم است که مردم جهان بدانند ایران چقدر کشور زیبایی است.

وی افزود: خوشحالیم که به ایران برگشتیم این فرایند آسان نبود امسال ۱۴ مقصد جدید به مقاصدمان اضافه کردیم دو هفته پیش هم KLM نود و هفت ساله شد. ما در نظر داریم تا آینده بهتری را رقم بزنیم چون ۶۵ سال با ایران همکاری داشتیم اما در سال ۲۰۱۳ مجبور شدیم که فعالیت هایمان را به دلیل تحریم ها متوقف کنیم اما اکنون همکاری بین ایرفرانس و KLM باعث شده تا هفته ای ۷ پرواز به آمستردام، تهران و پاریس برقرار شود و این شهرها را به هم پیوند دهد. اکنون پروازها فقط برای تهران است و در نظر داریم که تناوب رفت و آمدها بیشتر شود. مشکل اصلی ما تحریم ها بود. اما بعدها متوجه شدیم که تعریف آمریکا از تحریم و رفع تحریم با تعریف اروپا متفاوت است. مسئولان ایران نیز کمک زیادی در برقراری روابط به ما کردند.

این بار نیز مدیرارشد یک خط هوایی مهم از برقرار پرواز بین ایران و کشور دیگر ابراز خوشحالی کرد و گفت که ایران بازار مهمی برای KLM و کشور هلند به حساب می آید. آنها می خواهند که این بازار مهم را نگه دارند. چرا که WELMER H.T BLOM مدیر بخش خاورمیانه، هند و خلیج فارس هم بر این باور است که با ایجاد روابط با ایران به ظرفیت آنها دو هزار بلیت دیگر اضافه شده است و آنها امیدوارند که بتوانند هفته ای دو هزار بلیت بفروشند.

DIRK BUITELAR مدیرعامل بخش ایران هم گفت: وقتی به سفارت ایران در هلند می روم، می بینم تعداد کسانی که مایل هستند به ایران بیایند بسیار زیاد است و البته که باید به ایران هم بیایند. در سفارت ایران در پاریس هم متقاضی سفر به ایران بسیار زیاد است.

اکنون با وجود اینکه پس از ۶۸ سال دوباره KLM وارد خط هوایی ایران می شود، می توان به گسترش روابط بین دو کشور امید بیشتری داشت ضمن اینکه سازمان میراث فرهنگی نیز در تلاش است تا در نمایشگاههای گردشگری هلند نیز شرکت کند و تا کنون نیز بخش خصوصی توانسته غرفه هایی را در نمایشگاه بین المللی گردشگری اوترخت هلند داشته باشد.