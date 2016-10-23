نوبخت پس از قهری کوتاه به کمیسیون تلفیق بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور امروز پس از سه جلسه غیبت از کمیسیون تلفیق برنامه، در این کمیسیون حاضر شد.

وی سه جلسه قبل به دلیل اختلاف نظر با اعضای کمیسیون از جلسه قهر کرده بود و در جلسات حضور نمی یافت.

کمیسیون تلفیق سه جلسه قبل در حال بررسی ماده ای از لایحه برنامه ششم بود که در صورت تصویب نهایی آن دولت مکلف می شد طی برنامه ششم هر سال ۱۰ درصد از بدهی های سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند و تا پایان برنامه بدهی هایش به سازمان تامین اجتماعی صفر شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با این ماده مخالف و معتقد بود بدهی ها مربوط به دولت های قبل است و منابع دولت محدود است. در پی اصرار اعضای کمیسیون برای تصویب این ماده، نوبخت از جلسه کمیسیون قهر کرده بود.