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۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۱۵

با حضور ۶۰ غرفه؛

سومین نمایشگاه مبلمان و لوستر در کرمانشاه آغاز به کار کرد

سومین نمایشگاه مبلمان و لوستر در کرمانشاه آغاز به کار کرد

کرمانشاه- سومین نمایشگاه مبلمان و لوستر با حضور ۶۰ غرفه در استان کرمانشاه آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین نمایشگاه مبلمان و لوستر از امروز یکشنبه ۲ آبان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه واقع در پارک شاهد آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه از ۲ تا ۷ آبان با حضور ۶۰ غرفه شرکت کننده در فضایی بالغ بر ۲۰۰۰ متر مربع،  آماده بازدید علاقه مندان است.

علاقه مندان می توانند، طی روزهای برگزاری از ساعت ۱۵الی ۲۰ و ۳۰ دقیقه با مراجعه به محل نمایشگاه از این غرفه ها بازدید کنند.

تولیدات ارائه شده در این نمایشگاه که اغلب از شرکت های معتبر است با ۱۵ تا ۲۰ درصد تخفیف به مشتریان عرضه می شود.

حمایت از تولیدات داخلی و اصناف از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

کد مطلب 3803624

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