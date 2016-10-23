رزمایش الی بیت المقدس با حضور ۱۴۰۰ بسیجی در بهشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین دغمه چی فیروزجایی فرمانده سپاه بهشهر ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران و اعضای بسیج رسانه شهرستان بهشهر با اشاره به برگزاری این همایش در روزهای ۶ و۷، ۱۳ و ۱۴ آبان ماه جاری اظهار کرد: اقتدار یک هزار و ۴۰۰ هزار بسیجی در قالب ۶ گردان در این رزمایش به نمایش درمی‌آید.

وی با اشاره به اجرای این رزمایش در طی چهار روز تأکید کرد: در این رزمایش، سازمان‌دهی نیروها و برگزاری کلاس‌ها، راهپیمایی شبانه در سطح شهر، اجرای برنامه فرهنگی و ورزش صبحگاهی، برگزاری صبحگاه مشترک وحدت سازمانی و نمایش قدرت نیروهای نظامی، حضور در نماز جمعه، رزمایش امداد و نجات و.. ازجمله برنامه‌هایی است که در این رزمایش تمرین می‌شود.

فرمانده سپاه بهشهر ضمن تشریح اهداف و ضرورت‌های برگزاری رزمایش، ابراز داشت: همکاری گروهی و افزایش انسجام، سنجش توان رزمی، تمرکز بر نحوه دفاع و عملیات پدافندی در زمینه‌های مختلف نبرد، دفاع نرم، توان رزمی و تاکتیکی ازجمله بخش‌های این رزمایش خواهد بود.

داغمه چی افزود: این رزمایش به مدت چهار روز در منطقه جنگلی عباس‌آباد، سطح شهر بهشهر و زاغمرز و در مساجد تعیین‌شده سطح شهرستان برگزار خواهد شد.

وی بابیان اینکه برای هر چه‌بهتر برگزار شدن رزمایش تاکنون اعضای گردان‌های مربوطه چند مورد فراخوانی شده‌اند گفت: هدف از این رزمایش ارتقای توان رزمی وامدادی گردان‌های بیت‌المقدس و نمایش اقتدار بسیج است.