۱۵۰ روحانی به نقاط مختلف شهرستان رفسنجان اعزام شدند

حجت‌الاسلام سیدمحمود حسینی صبح یکشنبه در شورای اداری شهرستان رفسنجان اظهار داشت: اداره تبلیغات اسلامی رفسنجان در ماه محرم ۱۵۰ روحانی و مبلغ را با احتساب روحانیان طرح هجرت و مستقر به سراسر شهرستان اعزام کرد.

وی با بیان اینکه استقبال از مراسم عزاداری در شهرستان خیلی خوب بود، افزود: همایش هیئت های مذهبی سراسر استان کرمان در ابتدای محرم در تکیه قلعه کرمان برگزار شد و در این همایش توجیهات و توصیه‌های لازم داده شد.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به این نکته که عزاداری‌های امسال در رفسنجان خوب برگزار شد و مسأله خاصی نداشتیم، یادآور شد: کار جدیدی که امسال انجام شد تجلیل از پیرغلامان امام‌ حسین(ع) در شهرستان بود که کار ارزشمندی بود. اگر بخواهیم کارهای فرهنگی رونق گیرد، کسانی که در این عرصه فعال هستند، باید تجلیل شوند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رفسنجان تصریح کرد: امسال برنامه‌های خوبی برای ساماندهی ایستگاه‌های صلواتی انجام شد که با همکاری شهرداری و نیروی انتظامی نقاط ضعف آنها برطرف و امسال مشکلات در این زمینه کمتر شد.

حجت الاسلام حسینی برگزاری برنامه طلایه‌داران تبلیغ و نواختن زنگ امر به معروف و نهی از منکر در مدارس شهرستان را از دیگر برنامه‌های دهه اول محرم در رفسنجان بیان کرد و گفت: دو خانه عالم افتتاح کردیم اما در این رابطه مقروض هستند و نیازمند حمایت در این زمینه هستیم.

وی یادآور شد: یکی از فرصتهای مناسب تبلیغی ماه محرم و صفر است که به عنوان یک اهرم قوی است و این ماهها می‌توانند در جلوگیری از مفاسد اجتماعی با فرهنگ‌سازی اثرگذار باشند.