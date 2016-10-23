به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «دامپزشکی» به کارگردانی شیرین جروقی و تهیه کنندگی سجاد افشاریان از هفت آبان در تالار مولوی روی صحنه خواهد رفت.

«دامپزشکی» عنوان تازه ترین نمایشی است که سجاد افشاریان تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد و شیرین جروقی کارگردان این اثر نمایشی خواهد بود.

طبق برنامه ریزی های انجام شده، بازیگران این اثر نمایشی این روزها مشغول تمرین نهایی هستند و کمتر از چند روز دیگر روی صحنه خواهند رفت.

«دامپزشکی» مضمونی اجتماعی با درون مایه طنز دارد و این نمایش برگزیده جشنواره تئاتر دانشجویی است.

کمپانی تئاتر جوانان عنوان گروهی است که مدیریت آن بر عهده سجاد افشاریان است، این کمپانی با رویکرد حمایت از آثار جوانان در حوزه هنرهای نمایشی شکل گرفته است و حامی آثار نمایشی جوانان خواهد بود.

نمایش «دامپزشکی» از تاریخ هفت آبان هر روز ساعت ۱۹:۳۰ در تالار مولوی روی صحنه می‌رود.

امین اسفندیار، صادق برقعی، هادی شیخ الاسلامی، کیوان محمدی، ستاره ملکی، زهرا مهرابی و علی نورانی در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

لیست عوامل اصلی این نمایش عبارتند از تهیه کننده: سجاد افشاریان، کارگردان: شیرین جروقی، طراح صحنه و لباس: مجید یوسفی، مدیر پروژه: سعید زارعی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: حسنیه زاهدی، عکاس: شاهین آزما، مهدی صادقی، مشاور رسانه ای: سام بهشتی و مدیر تبلیغات و فضای مجازی: امیر قالیچی(تئاتربازها).