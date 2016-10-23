به گزارش خبرنگار مهر، بهروز آقازاده ظهر یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت و راهبردی اقتصاد مقاومتی شهرستان اردبیل تصریح کرد: تاکنون ۱۶۴ طرح تولیدی در جلسات کمیته فرعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اذعان به اینکه این طرحها برای ۳۵۲ نفر اشتغالزایی دارد، اضافه کرد: تسهیلات سرمایهای طرحها در مجموع ۳۴۰ هزار و ۶۶ میلیارد ریال و تسهیلات سرمایه در گردش ۷۹۲ هزار و ۸۰ میلیارد ریال است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل با اذعان به اینکه سهم آورده تسهیلات ۳۱۴ هزار و ۶۰ میلیارد ریال است، ادامه داد: در مجموع تسهیلات لازم برای فعالسازی این طرحها ۱۴۴ هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال محاسبه میشود.
آقازاده با تأکید به اینکه از کل طرحها ۵۰ طرح با ۳۰۳ هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال جهت عقد قرارداد با بانکها ارسال شده است، متذکر شد: در کل برای ۴۳ طرح، ۲۷۳ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.
وی با اشاره به اینکه هفت طرح در حال پرداخت تسهیلات هستند، تصریح کرد: ۶۷ طرح نیز به دلایل مختلف از بانکها عودت داده شدهاند.
به گفته آقازاده این طرحها شامل ۲۲ مورد در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی با اشتغالزایی ۲۳۰ نفر، ۱۳۷ مورد در امور دام با اشتغالزایی ۱۱۱ نفر، یک طرح مکانیزاسیون با اشتغالزایی پنج نفر و چهار طرح باغبانی و زراعت با اشتغالزایی شش نفر است.
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