مرتضی عزالدین در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه امسال بارندگیهای همدان در فصل پاییز کم خواهد بود، اظهار داشت: معمولاً بارندگیهای استان همدان از مهرماه آغاز میشد اما تاکنون تنها ۱۰ میلیمتر بارندگی ثبت شده و متأسفانه در مهرماه امسال شاهد بارندگی نبودیم.
وی بابیان اینکه براساس پیشبینی ها در فصل پاییز بارش خوبی را شاهد نخواهیم بود، افزود: مردم باید صرفهجویی و رعایت الگوی مصرف را اولویت قرار دهند تا دچار مشکل نشویم.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان با اشاره به ذخایر سدهای استان همدان گفت: در حال حاضر سد سرابی تویسرکان با ۹ و نیم میلیون مترمکعب ظرفیت دارای ۷ میلیون مترمکعب آب است که بیشتر ظرفیت این سد برای شرب و کشاورزی مورداستفاده قرار میگیرد.
عزالدین عنوان کرد: همچنین ذخیره سد اکباتان همدان ۱۷ میلیون مترمکعب و ذخیره سد کلان ملایر نیز نزدیک ۳۸ میلیون مترمکعب است.
وی عنوان کرد: متوسط سالانه نزولات جوی استان همدان ۶ میلیارد و ۳۸۸ میلیون مترمکعب است ولی از سویی با ۶۷ درصد تبخیر آب در استان همدان مواجه هستیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان عنوان کرد: حجم آب در دسترس استان همدان پس از تبخیر دو میلیارد و ۶۸۰ میلیون مترمکعب است.
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