۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۴۵

رئیس اداره تجهیزات پزشکی علوم پزشکی لرستان خبر داد؛

خرید بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال تجهیزات برای مراکز درمانی لرستان

خرم آباد- رئیس اداره تجهیزات پزشکی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از خرید بیش از هزار میلیارد ریال تجهیزات پزشکی برای مراکز درمانی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسد بیگی ظهر یکشنبه در دومین سمینار علمی«کنترل عفونت های بیمارستانی» با تشریح اهمیت کنترل عفونت در راستای خدمت رسانی به بیماران اظهار داشت: کنترل عفونت یکی از اساسی ترین مراحل کار در محیط های بیمارستانی بوده و نگهداری و ضد عفونی کردن تجهیزات بیمارستانی می تواند در جلوگیری از اشاعه عفونت بیمارستانی موثر باشد.

و گفت: همچنین این امر نقش بسزایی در هدر رفت هزینه های سنگین با توجه به اصل اقتصاد مقاومتی  دارد.

رئیس اداره تجهیزات پزشکی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تشریح طرح تحول نظام سلامت و همکاری  روسای شبکه ها و کارشناسان تجهیزات پزشکی در بیمارستانها خاطر نشان کرد: طرح تحول نظام سلامت در زمینه تجهیزات پزشکی بسیار ایده آل بوده و روسای شبکه ها و کارشناسان تجهیزات پزشکی بیمارستانهای استان بر اساس اولویت ها برای تامین تجهیزات پزشکی جدید، حفظ و نگهداری از آنها خوب عمل کرده اند.

اسد بیگی گفت: حمایت های رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از اداره تجهیزات پزشکی باعث شده که بتوانیم گامهای بلندی در راستای تجهیز بیمارستانهای استان برداریم و با صرف بالغ بر هزار و ۷۱۰ میلیارد ریال مراکز درمانی استان را به تجهیزات سرمایه ای مجهز کنیم.

