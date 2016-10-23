انیمیشن سه ‌بعدی «۱۲» به جشنواره «بلگراد» راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن سینمای جوانان ایران، چهارمین حضور بین‌المللی انیمیشن کوتاه «۱۲» به کارگردانی ایوب بلندین و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان کرمانشاه در شرایطی اتفاق افتاد که تعداد ۱۴۵۵ فیلم از ۹۸ کشور به این دوره از جشنواره ارسال و ۲۶ فیلم در بخش مسابقه انیمیشن پذیرفته شده بود.

این انیمیشن سه بعدی از تولیدات سال ۹۴ انجمن سینمای جوان کرمانشاه است که با حمایت فرید فرخنده کیش مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران و آرش رصافی معاون تولید این انجمن ساخته شده است و پیش‌تر به جشنواره‌های «هنر بدون توقف» بوینس آیرس آرژانتین، «آنلاین ایندی وایز» میامی و «آسیا ونژو» در چین راه یافته بود.

عوامل این انیمیشن عبارتند از نویسنده‌ و کارگردان: ایوب بلندین، تدوین: حسین اکبری، انیماتور: سعید احدیان، سهیلا رمیم و مریم صفدری، موسیقی: بهروز باجلانی، تهیه کننده: انجمن سینمای جوانان ایران- دفتر کرمانشاه.

هفتمین جشنواره سبز بلگراد در نوامبر ۲۰۱۶ در کشور صربستان برگزار می شود.