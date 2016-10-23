بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل در فارس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، رحیم آزادی گفت: هفته پدافند غیرعامل فرصت مناسبی است تا با هدف تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، در راستای آموزش، فرهنگسازی و نهادینه کردن اصول پدافند غیرعامل، قدمی مؤثر برداریم.
وی با بیان این که برنامههای هفته پدافند غیرعامل در استان فارس با محوریت آموزش و فرهنگسازی بین مردم و مسئولان برگزار میشود، افزود: شعار این هفته “مصونسازی و پایداری کشور با اقدام و عمل به پدافند غیرعامل” است.
وی با اشاره به تهیه و ارائه بسته فرهنگی به کلیه دستگاههای استان در این هفته، بیان کرد: این بسته فرهنگی شامل فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در موضوع پدافند غیرعامل، پوستر و بنرهای مناسب چاپ، سرودهای پایداری، کتاب پدافند غیرعامل از یک نگاه و به همراه کلیپ هایی با موضوع پدافند غیرعامل به تمام دستگاههای استان ارائه شده است.
آزادی همچنین از تشکیل ستاد بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل جهت هماهنگی بین دستگاهی در استان فارس خبرداد و تصریح کرد: در همین راستا گردهمایی یک روزه رابطین پدافند غیرعامل فرمانداریها، دستگاهها و شهرداریهای استان فارس به منظور هماهنگیهای لازم در جهت برگزاری هر چه بهتر برنامههای هفته پدافند غیرعامل در سطح استان برگزار شد.
وی افزود: نمایشگاه در زمینه پدافند غیرعامل با مشارکت دستگاهها و نهادهای اجرایی استان فارس از سوم آبان ماه به مدت سه روز در محل استانداری فارس برگزار میشود که در آن دستاوردهای ادارهها و نهادهای دولتی استان فارس در معرض دید بازدیدکنندگان قرارخواهد گرفت.
دبیر شورای پدافند غیرعامل استان فارس خاطرنشان کرد: تمام دستگاههای اجرایی استان فارس باید در این هفته برنامهها، رزمایشها و مانورهای خود را با هماهنگی اداره کل پدافند غیرعامل استانداری فارس انجام دهند.
آزادی با اشاره به برنامههای هفته پدافند غیرعامل در استان فارس نیز تصریح کرد: نخستین برنامه هفته اجرای مراسم صبحگاه پدافند غیرعامل در تعدادی از مدارس استان و همچنین اجرای رزمایش پدافندی در بعضی از مدارس مرکز استان و شهرستانها اجرا خواهد شد.
وی گفت: با آغاز هفته پدافند غیرعامل 400 جلد کتاب با همین موضوع جهت آگاهی بخشی و اطلاع رسانی در بین مردم و مسئولین توزیع خواهد شد.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری فارس یادآور شد: به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، همایش و رزمایشهای مختلف پدافندی در زمینههای محیط زیستی، کالبدی و سایبری در دستگاه های و تعدادی از کارخانجات استان برگزار میشود.
آزادی همچنین تأکید کرد: برنامهها هفته پدافند غیرعامل مشابه مرکز استان با محوریت شورای پدافند غیرعامل شهرستانها که ریاست آن بر عهده فرمانداران است و با مشارکت همه سازمانها، ادارهها و نهادها در هر شهرستان برگزار میشود.
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