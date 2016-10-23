توسعه نشان حلال در حوزه مواد غذایی جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی ظهر یکشنبه در آیین تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد استان که در سالن اجتماعات دانشگاه علوم‌پزشکی برگزار شد، اظهار کرد: استاندارد نیاز امروز جامعه بشری است و مطالبه استاندارد در همه حوزه‌های زندگی جزو دغدغه‌های دینی به حساب می‌آید و با رعایت نکردن استاندارد، مورد شماتت و توبیخ دین قرار می‌گیریم.

وی با بیان این‌که در آفرینش خدا کاستی و نقص و اشکالی دیده نمی‌شود، اذعان کرد: خدای متعال هر چیزی را به بهترین شکل آفریده است و پس از آن انسان را عالی‌ترین معیارهای استاندارد خلق کرده است.

آیت‌الله عابدینی عنوان کرد: در آیه ۱۴ سوره مؤمنون خدای متعال انسان را از بدو آفرینش توصیف می‌کند و می‌فرماید انسان را از نطفه آفریدیم بعد از نطفه به علقه، مضغه و استخوان تبدیل کرده و این استخوان را با گوشت پوشش دادیم و هرعضوی از بدن سرجای خود قرار گرفت و روح خدا را بر او دمیدیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان اضافه کرد: خداوند جهان را در اختیار انسان قرار داده است و سخت‌ترین کارها را ما می‌توانیم در روی زمین انجام دهیم، یعنی خدای متعال نعمت‌های استاندارد و موجودات استاندارد را برای انسانِ آفریده است و این توانایی در این مخلوق خداوند وجود دارد که خدمات را با بالاترین کیفیت ارائه دهد.

وی با اشاره به این‌که خداوند فقط عبادت را از متقین می‌پذیرد، تصریح کرد: انسان متقی یعنی یک انسانِ کاملاً استاندارد که دارای معیارهای عقلانی و صحیحی است. چنین انسانی اهل دروغ‌گویی، خیانت، غش در معامله نیست و هرچه برای دیگران می‌پسندد برای خود هم می‌پسندد.

آیت الله عابدینی یادآور شد: ما از هزار سال پیش کتاب چاپ شده داریم که ریزه‌کاری ارائه کالا و کار کردن در بازار در اسلام را بیان کرده است؛ در صورتی‌که اروپا تا ۲۰۰ سال گذشته بسیاری از این شرایط استانداردسازی را اطلاع نداشت و امروز برای ما جالب نیست که این کشورها در بحث استانداردسازی از ما جلوتر باشند.