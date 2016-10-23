محمد پورقلی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این میزان آموزش نیمی از تعهدات آموزشهای فنی و حرفهای استان در سال جاری است.
وی با تأکید به اینکه در نیمه نخست سال ۱۰ هزار و ۱۲۶ نفر- دوره برگزار شده است، ادامه داد: برگزاری این میزان نفر- دوره نیز ۶۰ درصد از تعهدات آموزشی را محقق ساخته است.
مدیرکل فنی و حرفهای استان با اشاره به اینکه آموزشها برای اقشار و گروههای مختلف برگزار میشود، متذکر شد: از کل آموزشهای ارائه شده ۴۶ درصد از تعهدات آموزشی شعب ثابت و ۶۳ درصد از تعهدات شعب شهری محقق شده است.
پورقلی به تحقق ۵۷ درصدی آموزش در زندان، ۵۸ درصدی آموزش در پادگان، ۸۴ درصدی آموزش در روستا و ۴۷ درصدی آموزش در عشایر اشاره کرد و گفت: علاوه بر این ۳۰ درصد از آموزشهای بخش صنعت نیز محقق شده است.
وی متذکر شد: در اصناف ۲۷ درصد از برنامهها در جوار دانشگاهی ۲۱ درصد، در سکونتگاههای غیررسمی ۱۰۴ درصد و در آموزش استاد شاگردی نیز ۳۷ درصد از برنامهها محقق شده است.
مدیرکل فنی و حرفهای استان همچنین به اجرای یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر- ساعت آموزش در مراکز غیردولتی وابسته به فنی و حرفهای اشاره کرد.
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