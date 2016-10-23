موسسه هنرمندان پیشکسوت از یک کارگردان تئاتر دینی قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت با اهدای لوح تقدیر از حامد هوشیاری به پاس نویسندگی و کارگردانی آثار دینی و ارزشی‌ در سال‌های گذشته تقدیر کرد.

سیدعباس عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت در این مراسم که شامگاه شنبه اول آبان به بهانه اجرای نمایش جدید این کارگردان در موسسه برگزار شد، عنوان کرد: تاریخ پرفراز و نشیب ایران سرشار از رویدادهای افتخارآمیزی است که در این مسیر تئاتر ارزشی همچون نگینی بر تارک آن می‌درخشد. بی‌شک پرداختن و زنده نگه داشتن از میراثی چنین ارزشمند قابل تقدیر است. بنده به زعم خود هنرنمایی حامد هوشیاری در نویسندگی و کارگردانی آثاری ازجمله «سحرگاه سوم»، «یک از ۱۷۵»، «آخه اینجا نزدیک تره به خدا» در پرداختن به موضوعات ارزشی را بیانگر روح متعهد او نسبت به ارزش‌های جامعه می‌دانم که در طی این سال‌ها با دعوت از هنرمندان پیشکسوت در تولید آثار، موفق و سربلند بوده است از این رو، وی شایسته قدردانی و تقدیر است.

هوشیاری این روزها نمایش «آخه اینجا نزدیک تره به خدا» را در خانه نمایش اداره تئاتر با بازی مجید علم بیگی و با صداپیشگی جلیل فرجاد، رضا بنفشه خواه و صفا آقاجانی روی صحنه دارد.

نمایش «آخه اینجا نزدیک‌تره به خدا» تا ۷ آبان ماه ساعت ۱۹:۳۰ در خانه نمایش اداره تئاتر روی صحنه خواهد رفت.