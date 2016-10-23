۱۹۰ میلیون مترمکعب آب ورودی به قم هدر رفت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حاج حسینی مسگر در جلسه شورای حفاظت از آب قم که ظهر یکشنبه در تالار امام جواد(ع) استانداری این استان برگزار شد به ارائه آماری از ورودی آب به قم طی ۶ سال اخیر که قسمتی از آن مربوط به سرشاخه‌های دز است پرداخت و بیان کرد: طی ۶ سال اخیر ۶۹۴ میلیون مترمکعب آب ورودی به قم بوده است که ۳۵۸ میلیون مترمکعب آب در بخش شرب مصرف شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از این آب هم که معادل ۵۰ میلیون متر مکعب است در سد گلپایگان و کوچری ذخیره شد، ادامه داد: ۳۱ میلیون مترمکعب هم در سد ۱۵ خرداد ذخیره شد و به دلیل عدم مدیریت مناسب ۱۹۰ میلیون متر مکعب از این مقدار هم از دسترس خارج شده است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان قم در ادامه به ساماندهی پس آب و توزیع آن برای مصارف مختلف استان اشاره و ابراز کرد: ظرفیت پساب استان قم ۲۱ میلیون مترمکعب است که در حال حاضر ۸ و نیم میلیون متر مکعب آن برای منابع طبیعی، صنایع و شهرداری تخصیص داده شده و ۱۲ و ۷ دهم میلیون متر مکعب آن هم برای مباحث زیست محیطی بوده است.

وی ادامه داد: طبق چشم انداز در نظر گرفته رقم ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون مترمکعب برای بهره برداری از پساب‌های شهر قم در نظر گرفته شده است.

ساماندهی چاه‌های آب

وی همچنین به ساماندهی چاه‌هایی که در اختیار نهادها و ارگان‌های استان است اشاره کرد و گفت: این تعداد ۳۵۰ حلقه چاه آب است که طبق برنامه باید برای این چاه‌ها کنتور نصب شود.

حاج حسینی مسگر همچنین به ساماندهی چاه‌های فاقد پردانه اشاره و ادامه داد: ۵۰۰ حلقه چاه آب وجود دارد که به برخی از آن‌ها نزدیک به ۲۰ سال است که مراجعه‌ای صورت نگرفته و این عدم نظارت همچنین بی‌توجهی به میزان برداشت آب منجر به بروز تخلف شده است.

وی ادامه داد: با رایزنی‌های صورت گرفته مقرر شده که ارائه خدماتی همچون تأمین سوخت، برخورداری از تعرفه‌های برق، انجام نقل و انتقال و تغییر نوع مصرف به بهره برداران این چاه منوط به ارائه پروانه بهره‌برداری است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان قم در زمینه استفاده آب شرب در فضای سبز و تمهیدات اندیشیده شده برای آن نیز گفت: با رایزنی‌های صورت گرفته در حال حاضر تعداد ۱۱ حلقه چاه در اختیار شهرداری قرار گرفته تا با بهره‌برداری از آب این چاه‌ها بخشی از آب شرب از فضای سبز جدا شود.

وی در ادامه ابراز کرد: امسال برای رفع کمبود آب بخش کشاورزی استان ۵ میلیون مترمکعب آب در رودخانه قمرود رهاسازی شد تا از خشکی باغات استان جلوگیری شود.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان قم در ادامه به مسائل زیست محیطی دریاچه نمک اشاره کرد و گفت: ۱۵۶ میلیون مترمکعب حقابه زیست محیطی برای استان‌های حوزه دریاچه نمک به تصویب رسیده است که با توجه به جایگاه جغرافیایی قم ما درخواست ۷۰ میلیون مترمکعب برای دریافت این حقابه را داریم تا بتوان بخشی از مشکلات زیست محیطی این دریاچه برای استان را مرتفع کرد.