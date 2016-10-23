۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۰۳

با هدف ارتقای سلامت و انگ‌زدایی از بیماری ایدز؛

کارناوال ملی سلامت وارد یزد شد

یزد ـ کارناوال ملی سلامت با هدف ارتقای سلامت و انگ‌زدایی از بیماری ایدز، امروز از استان کرمان وارد یزد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کاروان که سفر خود را دیروز از شهر کرمان آغاز کرده است، در طول مسیر به شهر رفسنجان رفته و صبح امروز وارد یزد شد.

کارناوال ملی سلامت، متشکل از ۱۰ ورزشکار، گروهی از هنرمندان تئاتر کرمان و در مجموع جمعی از هنرمندان ورزشکار استان کرمان از کرمان به راه افتاده و در دومین روز سفر خود به یزد رسیده است.

کارناوال ملی سلامت در سفر خود قرار است به شهرهای اصفهان، کاشان، قم و تهران رفته و با اجرای برنامه های مختلف، در مورد ایدز و اعتیاد اطلاع رسانی کند.

این کارناوال با اجرای نمایش خیابانی با هدف ارتقای فرهنگ سلامت و انگ زدایی از بیماری ایدز و اعتیاد، در تلاش برای کاهش ابتلا به بیماری ایدز است.

کارناوال ملی سلامت، امروز نیز در مرکز استان یزد در مجتمع امام رضا (ع) به اجرای نمایش خیابانی خواهد پرداخت و سپس از یزد راهی اصفهان می‌شود.

