کارناوال ملی سلامت وارد یزد شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کاروان که سفر خود را دیروز از شهر کرمان آغاز کرده است، در طول مسیر به شهر رفسنجان رفته و صبح امروز وارد یزد شد.

کارناوال ملی سلامت، متشکل از ۱۰ ورزشکار، گروهی از هنرمندان تئاتر کرمان و در مجموع جمعی از هنرمندان ورزشکار استان کرمان از کرمان به راه افتاده و در دومین روز سفر خود به یزد رسیده است.

کارناوال ملی سلامت در سفر خود قرار است به شهرهای اصفهان، کاشان، قم و تهران رفته و با اجرای برنامه های مختلف، در مورد ایدز و اعتیاد اطلاع رسانی کند.

این کارناوال با اجرای نمایش خیابانی با هدف ارتقای فرهنگ سلامت و انگ زدایی از بیماری ایدز و اعتیاد، در تلاش برای کاهش ابتلا به بیماری ایدز است.

کارناوال ملی سلامت، امروز نیز در مرکز استان یزد در مجتمع امام رضا (ع) به اجرای نمایش خیابانی خواهد پرداخت و سپس از یزد راهی اصفهان می‌شود.