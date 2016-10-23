نخستین کارگاه مجازی (غیر حضوری) سبک زندگی قرآنی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان دارالقرآن الکریم در راستای اهداف و مأموریت های خود در نظر دارد نخستین کارگاه مجازی (غیر حضوری) سبک زندگی قرآنی را به مدت ۲ ساعت بصورت آنلاین (از طریق ویدئو کنفرانس) توسط حسین اقبالی نسب با موضوع خانواده موفق و معنوی برگزار نماید که در پایان به افراد شرکت کننده گواهی شرکت در دوره از طرف سازمان دارالقرآن الکریم اعطاء می‌گردد.

علاقه مندان جهت شرکت در این دوره می توانند به سامانه آموزش مجازی به آدرس lms.telavat.com مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است ثبت نام دوره های تخصصی قرآن کریم شامل دوره های صوت و لحن ابولقاسمی و آسیب شناسی تجوید موسوی بلده متعاقباً اعلام می‌گردد.