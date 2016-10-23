امضای تفاهم نامه میراث فرهنگی و فنی و حرفه ای فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی فارس، مصیب امیری گفت: این تفاهم نامه در هشت ماده و با موضوع های تعهدات اداره کل میراث فرهنگی فارس ، تعهدات دانشگاه فنی و حرفه ای استان ، روش های اجرای تفاهم نامه و موارد حل اختلاف به تصویب رسیده است.

وی بیان کرد: همکاری مشترک در راه اندازی، استقرار و توسعه کسب و کار و کارآفرینی در حوزه صنایع دستی، گردشگری و مرمت، پشتیبانی فنی و اطلاعاتی از پایان نامه های تحصیلی دانشجویان از مفاد این تفاهم نامه است.

همچنین ارائه خدمات مشاوره ای برای جمع آوری اطلاعات از اداره کل میراث فرهنگی فارس، تامین منابع حمایتی عمده (حمایت مالی و معنوی) از سوی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور و معرفی مرکز رشد در مجامع مرتبط با خود ، جذب و به کارگیری پرسنل بخش صنایع دستی و گردشگری و مرمت با هماهنگی طرفین از مفاد دیگر این تفاهم نامه است.