دولت نسبت به پرداخت ۱۱۸ میلیارد تومان برای مترو اصفهان متعهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، ندا واشیانی پور پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویب لایحه سرمایه‌گذاری شرکت شهر در یکصد و پنجاه و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اظهار داشت: بر اساس این لایحه این شرکت سرمایه‌گذار قرار است تا سقف دو هزار میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌های شهرداری اصفهان هزینه کند.

وی همچنین به تصویب لایحه خرید سیمان برای اجرای پروژه‌های شهرداری اشاره کرد و افزود: بر این اساس لایحه پیشنهاد خرید ۱۳ میلیارد ریال سیمان (هر تن یک میلیون و ۵۵ هزار ریال) توسط سازمان عمران شهرداری اصفهان از کارخانه سیمان اردستان به صورت ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد غیرنقد به تصویب رسید.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به بررسی لایحه گزارش مالی سال ۹۴ سازمان آتش نشانی و لایحه گزارشات مالی نهایی سال ۹۳ سازمان مدیریت پسماند در این جلسه علنی نیز بیان داشت: این دو لایحه در این جلسه علنی به تصویب اعضای شورای شهر اصفهان رسید.

وی در ادامه با اشاره به لایحه دوفوریت مترو تاکید کرد: به دلیل عدم تحقق نقدینگی ریالی مورد نیاز دولت برای انجام تعهدات ذکر شده در بودجه سال ۱۳۹۵ مصوب مجلس شورای اسلامی و پرداخت مبالغ ریالی تعیین شده در قانون بودجه دولت تصمیم گرفت که این مبالغ را به صورت سند رسمی بهادار در راستای تایید مطالبه از دولت منتشر و به پیمانکاران و طلبکاران طرح‌های عمرانی تحویل دهد.

واشیانی‌پور با تاکید بر اینکه این اسناد که نام اسناد خزانه نامیده می‌شود قابل معامله در فرابورس است و پیمانکاران می‌توانند آن را در فرابورس به فروش رسانده و مبلغ ریالی آن رادریافت کنند، افزود: مبلغ تعهد دولت برای کمک به قطار شهری اصفهان ۱۱۸ میلیارد تومان است که قرار است در مرحله اول ۲۰ میلیارد تومان از تعهد خود را به صورت اسناد خزانه به شهرداری اصفهان برای تحویل به پیمانکاران تحویل دهد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از آن جایی که بین مبلغ اسمی اسناد خزانه و قیمت معامله آن ممکن است حدود ۲۰ درصد تفاوت قیمت وجود داشته باشد، شهرداری قبول اسناد خزانه و تقبل مابه التفاوت آن را در قالب لایحه ای به شورا ارائه کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

بخشی از درآمدهای شهرداری در بودجه نقدی محقق نشد/تحقق بودجه ملکی مازاد بر پیش‌بینی

وی با اشاره به شرکت شهر آتیه نیز افزود: در سال جاری بخشی از درآمدهای شهرداری که در قانون بودجه سال ۹۵ شهرداری پیش بینی شده بود، در قالب بودجه نقدی و ریالی محقق نشده و در مقابل درآمدهای ملکی و غیرنقدی حتی بیش از مبلغ پیش بینی شده در برخی از ردیف‌ها، تحقق یافته است.

واشیانی پور ادامه داد: شهرداری برای جلوگیری از توقف اجرای طرح‌های عمرانی شامل پل‌ها، زیرگذرها، روگذرها، تقاطع‌های غیرهمسطح، ابنیه و تاسیسات شهری قراردادی را با شرکت سرمایه‌گذاری شهر آتیه وابسته به بانک شهر منعقد کرده تا آن شرکت براساس این قرارداد مبلغ ریالی هزینه شده در این طرح ها را پرداخت کند.

وی تصریح کرد: همچنین در مقابل شهرداری ۵۰ درصد از مبلغ فوق را به صورت املاک ساختمان به آن شرکت واگذار و ۲۰ درصد از آن را به صورت نقدی پرداخت و ۳۰ درصد از آن را از طریق تسهیلات بانکی به پیمانکاران و طلبکاران طرح های عمرانی در قالب این قرارداد پرداخت و شهرداری ضمانت وام را انجام داده و اقساط آن را بپردازد.

سخنگوی شورای شهر اصفهان اضافه کرد: این توافقنامه به صورت کلی جهت اخذ مجوز به شورا ارائه شده که مورد تصویب قرار گرفت و شورا تاکید کرد که از این قرارداد تنها جهت طرح های عمرانی مصوب شورا استفاده شده و در هر موردی نیز سایر مجوزهای لازم اخذ شود و به صورت مشخص در قالب قرارداد رسمی برای هر پروژه با ذکر جزئیات مورد عمل قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: ورودی‌های هر شهری مبین ظرفیت های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، علمی و مجموعا از گردشگری آن است و با توجه به اینکه اصفهان یکی از شهرهای گردشگری دنیا محسوب می‌شود، با توجه به این موضوع شورای شهر اصفهان همواره تاکیدات بسیار زیادی را در خصوص ساماندهی و طراحی ورودی‌های شهر داشتند و هم در نطق ها و هم در تذکراتشان این موضوع بارها مورد تاکید قرار گرفت.

تخصیص اعتبار در مناطق و شهرداری مرکزی برای ورودی‌های شهر

واشیانی پور افزود: در مناطق چهار، شش، هفت، ۱۰، ۱۲ و ۱۵ مرتبط با محورهای اولویت اول ورودی شهر اصفهان ردیف بودجه باز در سال ۹۵ در نظر گرفته شده است که بتوان اقدامات لازم را در قالب آن انجام داد.

وی با تاکید بر اینکه در بودجه شهرداری مرکزی در سال ۹۵ ردیف بودجه با مبلغ ۵ میلیارد تومان در خصوص طرح‌های ورودی شهر در نظر گرفته شده است، گفت: از کل ورودی‌های اصلی و فرعی کلان شهر اصفهان تعداد ۱۱ ورودی برای طراحی انتخاب شده و در اولویت اول چهار محور برای تهیه راهبردهای طراحی شهری انتخاب و تاکنون در کمیسیون های مربوطه مورد بحث، بررسی و تایید قرار گرفته که یک طرح در شرف اتمام است و دو طرح در حال بررسی است.

سخنگوی شورای شهر اصفهان اظهار کرد: در فرآیند طراحی ساماندهی محورهای ورودی شهر، ابتدا نام هر محور متناسب با نوع کاربری های مهم مرتبط با آنها و نیز نقش عملکردی از گذشته تاکنون تعیین می شود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال محور استقلال به دلیل وجود دانشگاه صنعتی اصفهان و همچنین پالایشگاه و نیروگاه نام دروازه علم و فن آوری را به خود گرفت و از سوی دیگر ورودی سمت فرودگاه به جهت آن که بیشتر مقامات کشوری و سیاسی خارجی و داخلی از آن وارد می شوند محور تشریفات نامگذاری شده است.

واشیانی پور تصریح کرد: بخشی از این ورودی‌ها خارج از محدوده شهر اصفهان بوده اند و براساس قوانین موجود، شهرداری‌ها نمی‌توانند در خارج از محدوده شهر بودجه گذاری کنند و به همین دلیل برای حل این مشکل جلساتی با استانداری و اداره راه و شهرسازی برگزار و به توافق رسیدیم که در صورت انجام اقداماتی در خارج از محدوده قانونی توسط شهرداری، طی تعاملاتی اداره راه و شهرسازی این هزینه ها را در جایی دیگر جبران کنند.

وی اضافه کرد: اما با وجود آن که این طرح از بهمن سال گذشته آغاز شده هنوز در مورد هزینه ها اتفاق نیفتاده است.

سخنگوی شورای شهر اصفهان تاکید کرد: در خصوص هر محور با توجه به نامگذاری انجام شده یک سری تقسیم بندی از ابتدای ورودی تا رسیدن به شهر توسط مشاورین انجام می شود.

وی افزود: به عنوان مثال در ورودی تشریفات یکی از بخش ها مربوط به خوش آمدگویی می شود و بعد از آن ما بخش های مربوط به طبیعت و تاریخ را خواهیم داشت که با پرچم ها، نورپردازی های خاص و نمادهای ویژه ارائه خواهد شد و زاویه دید و توجه مسافران را به برج های کبوتر و عناصر تاریخی و مناظر زیبا جلب می کند.

واشیانی پور گفت: در محور استقلال نیز با توجه به ظرفیت های موجود مسیر تقریباً همین کارها انجام شده اما با این تفاوت که یک تونل نوری و ستون هایی به ارتفاع ۱۴ متر با نورپردازی خاص حدفاصل ورودی دانشگاه تا میدان استقلال خواهیم داشت.

وی با تاکید بر اینکه المان‌های حجمی تونل مذکور در دو طرف قرار خواهد گرفت، افزود: از مشاهیر، بزرگان و شهدای گرانقدر شهر و افراد شاخص مرتبط با نام ورودی‌ها خواهد بود و مجموعه این اقدامات جلوه زیبا و ویژه‌ای را برای شهر ایجاد خواهد کرد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: در خصوص محور استقلال با نام علم و فناوری مرحله راهبردهای طراحی شده شهری در شرف پایان است و در واقع اقدامات اجرایی در سه مقطع زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اولویت بندی خواهد شد و رنگ آمیزی پل ها و تقاطع های غیرهمسطح و استفاده از المان ها و تابلوهای حجمی با طراحی زیبا و خوش آمدگویی و تصاویر شهدا در ابتدای ورودی ها انجام می شود.