خبرگزاری مهر، گروه سیاست- سیداحسان باقری: رئیس خانه عکاسان ایران در یادداشت کوتاهی به تلاش های ضمن اشاره به خدمات نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به نقش سردار علی فدوی در ارتقاء توانمندی های این نیرو پرداخت.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

«برخی آدم ها جای ده ها نفر کار می کنند و قد یک نفر هم نمی خورند و نمی خوابند!

برخی آدم ها یک تنه قوت قلب ولی‌امر و دژ مستحکم مردمند.

این ها کمند ولی زیادند! مثل شهید بهشتی که به فرموده امام امت، یک ملت بود برای ما.

سردار علی فدوی هم از این کم های زیاد است!

قدرت و بازدارندگی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرهون دلاورمردی های او و دیگر کم های زیاد است که مثل خودش گمنامند.

تا آنجا که امروز هر ناوی در خلیج فارس باید به زبان فارسی سخن بگوید نه با زبان رسمی شده دنیا.

تا آن جا که دو شناور آمریکایی پر از سلاح تمام خودکار را یک نیروی نظامی ساده گشت زنی در آب های سرزمینمان، مرعوب و مجبور به تسلیم می کند و جزییات حیرت‌آوری از این اتفاق و اتفاقات دیگر.

کاش می شد گوشه هایی از زندگی و رشادت های این مردان خدا را گفت تا مردم الگوها و قهرمانان خود را پیش از عروجشان بشناسند.

این کم ها فقط با تعابیر رایج علوم انسانی غربی و تعاریف دنیای منحط مدرن، کم هستند اما به تعبیر قرآن کریم؛ کَم مِن فِئَةٍ قَلیلَةٍ غَلَبَت فِئَةً کَثیرَةً بِإِذنِ اللَّه(چه بسیار گروه‌های کوچکی که به فرمان خدا، بر گروه‌های عظیمی پیروز شدند) هستند.

علی فدوی ها، فداییان راستین تفکر ناب انقلاب اسلامی‌اند و تا هستند این تفکر پابرجا و مستحکم خواهد بود.ان شاء الله»